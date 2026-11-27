Una tormenta que atravesó distintas regiones de Estados Unidos durante Thanksgiving Day dejó a cientos de miles de personas sin electricidad y complicó las celebraciones de uno de los feriados más importantes del país. Los fuertes vientos, las lluvias y las inundaciones provocaron daños en la infraestructura eléctrica, derribaron árboles y obligaron a las compañías distribuidoras a desplegar equipos de emergencia para recuperar el servicio.

El impacto alcanzó especialmente a comunidades del noreste y el Atlántico medio, donde las condiciones meteorológicas coincidieron con una jornada de intenso movimiento de viajeros. Para miles de familias, el temporal no solo representó dificultades para trasladarse, sino también interrupciones en sus hogares durante las reuniones familiares del jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el seguimiento nacional de PowerOutage.us, más de 908,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico en la noche de Thanksgiving. El número de interrupciones había llegado a un máximo aproximado de 961,000 durante la tarde.

Aunque las cuadrillas comenzaron a trabajar para restablecer el suministro, la magnitud de los daños y las condiciones meteorológicas dificultaron las reparaciones en diferentes localidades.

Nueva York y Nueva Jersey, entre los estados más afectados por los apagones

Los registros de PowerOutage.us mostraron que Pensilvania encabezaba la lista de estados con más clientes afectados durante la noche de Acción de Gracias. Nueva Jersey y Maryland también registraron interrupciones importantes, mientras que Nueva York superó los 68,000 clientes sin electricidad.

La distribución de los cortes eléctricos fue la siguiente:

Pensilvania: más de 207,000 clientes sin servicio

Nueva Jersey: más de 179,000

Maryland: aproximadamente 139,000

Virginia: alrededor de 106,000

Misuri: cerca de 100,000

Nueva York: más de 68,000

Las cifras corresponden a cuentas de servicio eléctrico registradas en un momento específico y no necesariamente a viviendas individuales. Tampoco representan el total acumulado de usuarios que experimentaron interrupciones durante toda la tormenta.

En el caso de Missouri, los cortes también estuvieron relacionados con condiciones invernales en el Medio Oeste, por lo que no todos pueden atribuirse al mismo sistema meteorológico que afectó a la costa este.

Para los residentes de Nueva York y los estados vecinos, el episodio volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las redes eléctricas frente a fenómenos meteorológicos intensos, especialmente cuando coinciden precipitaciones abundantes y ráfagas de viento.

Los fuertes vientos derribaron árboles y tendidos eléctricos

Uno de los principales factores detrás de los apagones fue la intensidad de las ráfagas que acompañaron al sistema de tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) había advertido sobre vientos de entre 96 y 113 kilómetros por hora en distintas localidades. Estas condiciones podían provocar la caída de árboles, daños en postes y afectaciones en las líneas de distribución eléctrica.

En Virginia, por ejemplo, Appalachian Power informó sobre ráfagas de hasta 105 kilómetros por hora en su territorio de servicio. La compañía reportó árboles caídos, cables derribados y postes afectados.

Las lluvias también contribuyeron a incrementar los riesgos. Cuando el suelo se satura de agua, las raíces de los árboles pueden perder estabilidad y facilitar que la vegetación caiga ante la fuerza del viento. En zonas residenciales, este escenario representa una amenaza directa para el tendido eléctrico.

En Nueva Jersey y otros sectores del litoral, las inundaciones costeras añadieron complicaciones. Los vientos del noreste empujaron el agua hacia tierra y coincidieron con mareas astronómicas elevadas, una combinación que favoreció las crecidas en comunidades bajas.

Aunque las inundaciones no explican directamente todos los cortes eléctricos, sí dificultaron la circulación y el acceso de los equipos de emergencia a determinados sectores.

PSE&G y Appalachian Power desplegaron miles de trabajadores

Las compañías eléctricas movilizaron personal adicional para evaluar los daños y acelerar la recuperación del suministro durante el feriado.

En Nueva Jersey, PSE&G informó que tenía 17,562 clientes sin electricidad. Al mismo tiempo, comunicó que había conseguido restablecer el servicio a otros 40,073 desde el comienzo de la tormenta.

Para atender las interrupciones, la empresa desplegó aproximadamente 3,000 trabajadores y personal de apoyo. Las cuadrillas incluyeron especialistas en líneas eléctricas y equipos encargados de retirar árboles y despejar las zonas afectadas.

Appalachian Power también reforzó sus operaciones. La compañía indicó que alrededor de 30,900 clientes de su área de cobertura habían perdido el suministro durante la mañana del jueves.

Para acelerar las reparaciones, incorporó más de 300 trabajadores procedentes de otras compañías eléctricas y contratistas.

Ambas empresas advirtieron que los trabajos podían extenderse debido a la magnitud de los daños y a las condiciones de seguridad necesarias para intervenir sobre la infraestructura.

¿Cuándo volvería la electricidad en las zonas afectadas?

El restablecimiento del suministro dependía de la gravedad de los daños registrados en cada comunidad. Aunque las precipitaciones más intensas comenzaron a desplazarse hacia el noreste durante el viernes 27 de noviembre, los vientos todavía podían complicar algunas intervenciones.

El NWS anticipó una mejoría gradual en el Atlántico medio conforme el sistema avanzara hacia Nueva Inglaterra. Sin embargo, algunas localidades podían continuar expuestas a ráfagas durante el viernes.

Mientras avanzaban las reparaciones, las compañías recomendaron a la población mantenerse alejada de los cables caídos y reportar cualquier instalación eléctrica dañada mediante sus canales oficiales. La advertencia es especialmente importante porque un cable que parece desconectado puede continuar energizado y representar un peligro de electrocución.

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