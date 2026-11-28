Los viajes en taxis amarillos de Nueva York podrían costar más próximamente, mientras la ciudad busca mejorar los ingresos de quienes trabajan detrás del volante. La Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) analiza posibles ajustes después de que los gastos anuales de los conductores aumentaran 16% entre finales de 2022 y mayo de 2026.

Aunque todavía no existe una propuesta concreta, el cambio podría afectar el presupuesto de quienes utilizan estos vehículos con frecuencia.

El informe publicado el martes 24 de noviembre también advierte que los conductores enfrentan mayores gastos de combustible, seguros, mantenimiento y pagos de vehículos. Sus ingresos anuales se sitúan entre $40,000 y $58,000 antes de impuestos, según las estimaciones recogidas por la agencia.

Los costos de los taxistas aumentaron 16%

El documento ‘Estado de la industria de taxis de la ciudad de Nueva York’ analiza la situación del sector desde diciembre de 2022, cuando la TLC aprobó el primer aumento de tarifas en una década.

Aquel ajuste elevó alrededor de 23% la tarifa promedio para los pasajeros, que pasó de $15.97 a $19.62. Sin embargo, los gastos de operación continuaron creciendo y presionaron las finanzas de los conductores.

La TLC señaló que el ingreso neto promedio de estos trabajadores es inferior a $50,000 anuales antes de impuestos. Además, los pagos semanales de quienes alquilan sus vehículos aumentaron 32% desde 2022.

Muchos conductores trabajan con automóviles alquilados porque no cuentan con el dinero necesario para comprar un vehículo y una medalla, la autorización que permite operar un taxi amarillo.

La situación también tiene consecuencias humanas. Gothamist informó que al menos cuatro conductores murieron durante el verano de 2026 mientras trabajaban y enfrentaban problemas de salud y dificultades económicas.

¿Qué cambios estudia la Comisión de Taxis y Limusinas?

La TLC no anunció un porcentaje ni una cantidad específica para un posible aumento. Su informe plantea dos alternativas: establecer ajustes periódicos de tarifas vinculados con la inflación y ampliar las zonas donde se aplican precios fijos.

Una de las áreas que podría incorporarse a este esquema es el aeropuerto LaGuardia. Actualmente, los viajes desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) ya cuentan con tarifas fijas según el destino.

En su comunicado, la agencia indicó que evaluará políticas para reducir los costos de conductores y propietarios, además de examinar posibles cambios en la estructura de tarifas y en el taxímetro.

Esto significa que los pasajeros no deben esperar un incremento inmediato. Cualquier modificación tendría que pasar por un proceso adicional antes de entrar en vigor.

La competencia con Uber y Lyft también influye

Los taxis amarillos enfrentan una competencia creciente desde la expansión de plataformas como Uber y Lyft. La entrada de estos servicios debilitó el dominio que antes tenían los taxis tradicionales sobre los viajes solicitados en la calle y contribuyó a la caída del valor de las medallas.

La TLC también examinó la situación de aproximadamente 87,000 conductores de aplicaciones, cuyos ingresos anuales se estiman entre $43,000 y $54,000 antes de impuestos. Según el informe citado por Gothamist, reciben alrededor de $6,000 menos al año en propinas que los conductores de taxis amarillos.

Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la New York Taxi Workers Alliance, considera que las condiciones de los taxistas son incluso más difíciles de lo que refleja el documento.

“Los conductores de taxis amarillos están sujetos a más gastos regulados”, sostuvo Desai y agregó que el informe ofrece una imagen parcial de la situación económica del sector.

¿Qué dijo el alcalde Zohran Mamdani?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los taxistas. Durante su campaña había prometido atender las dificultades de los trabajadores, incluidos quienes conducen taxis.

“Los conductores de taxis se levantan antes del amanecer y trabajan largas horas para mantener esta ciudad en movimiento. Deberían poder mantener a sus familias con lo que ganan”, afirmó en un comunicado.

Sin embargo, su respaldo no representa una aprobación de nuevos precios. La TLC todavía debe evaluar cómo equilibrar los ingresos de los conductores con el impacto que cualquier ajuste tendría sobre los pasajeros.

¿Qué puedes hacer si los taxis amarillos aumentan sus tarifas?

Mientras no se anuncien cambios, quienes utilizan taxis amarillos pueden tomar algunas precauciones para controlar sus gastos:

Compara alternativas: revisa el costo del taxi frente al metro, autobús o servicios de transporte por aplicación

revisa el costo del taxi frente al metro, autobús o servicios de transporte por aplicación Consulta las tarifas fijas: pregunta si tu viaje al aeropuerto tiene un precio establecido

pregunta si tu viaje al aeropuerto tiene un precio establecido Considera los cargos adicionales: verifica si aplican peajes, recargos o cargos por congestión

verifica si aplican peajes, recargos o cargos por congestión Calcula el gasto frecuente: si utilizas taxi varias veces por semana, pequeños aumentos pueden acumularse en tu presupuesto mensual

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las tarifas de taxis amarillos

¿Ya aumentaron las tarifas de los taxis amarillos?

No. La TLC publicó un informe que analiza posibles ajustes, pero todavía no presentó ni aprobó un aumento específico.

¿Cuánto han aumentado los gastos de los conductores?

Aproximadamente 16% entre finales de 2022 y mayo de 2026, según la comisión.

¿Cuándo fue el último aumento de tarifas?

En diciembre de 2022, cuando la tarifa promedio para los pasajeros subió alrededor de 23%.

¿Qué otras modificaciones estudia la TLC?

Además de posibles ajustes periódicos vinculados con la inflación, la agencia analiza ampliar las zonas con tarifas fijas, incluida LaGuardia.

¿Cuándo podrían entrar en vigor nuevas tarifas?

No existe una fecha definida. La TLC todavía debe desarrollar y evaluar cualquier propuesta antes de aprobar cambios.

El posible aumento pone en juego el bolsillo de conductores y pasajeros

La discusión sobre las tarifas de los taxis amarillos refleja el desafío de mantener viable el servicio en la ciudad de Nueva York. Los conductores necesitan ingresos suficientes para cubrir sus gastos y sostener a sus familias, pero los pasajeros también dependen de precios accesibles para trasladarse por la ciudad.

La TLC tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas necesidades. Por ahora, el aumento de 16% en los costos explica por qué se estudian cambios, pero no significa que los viajes vayan a encarecerse de inmediato.

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