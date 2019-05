“Cósala bien apretada”, la terrible broma de un hombre a su esposa que acababa de parir

Un comentario inapropiado en el momento menos oportuno

Lo que puede parecer una simple broma pesada, esconde un trasfondo machista agravado por el contexto en que ocurrió. Una mujer narró el comentario inapropiado que hizo su esposo en el momento menos oportuno.

“Cósala bien apretada”, fue la terrible broma que el hombre hizo a su esposa que acababa de parir a su primer hijo en el hospital. Unos días después del parto, la mujer narró su historia en Reddit en busca de saber la opinión de otras personas.

Identificada como “cantloseyoubabe”, la usuaria relató que, durante el parto, sufrió un desgarro perineal leve, por lo que fue necesario que el médico le hiciera unas puntadas en el área. Al presenciar la intervención, su esposo y padre de su hijo, le hizo un comentario desafortunado al doctor: “Asegúrese de coserla bien apretada”.

Aunque el médico lo ignoró, la enfermera manifestó una expresión de descontento. “No seas estúpido”, le dijo la mujer frente a todos. El hombre se molestó porque se sintió avergonzado en público y aseguró que la mujer exageró su reacción ante una broma que él calificó de “inofensiva”.

La mujer manifestó su preocupación en el popular foro porque, desde que volvieron a casa, siente que su relación se fracturó y él asegura que el problema es que ella está demasiado sensible.

De inmediato, los usuarios de Reddit le expresaron apoyo y coincidieron en que el comentario del marido fue insensible e inoportuno. “Tuve un médico para mi último parto… Me cosió tan fuerte que ahora el sexo es agonía. Te garantizo que mi esposo no está contento con eso, pues ya casi no quiero sexo porque duele demasiado”, escribió una usuaria.

Otros señalaron que la práctica de agregar una puntada más en el perineo de las mujeres recién paridas es una práctica común con la idea de hacer el sexo posterior, más placentero para los hombres, pero es una medida que provoca serios problemas para ellas.

La mayoría de los usuarios coincidieron en que el comportamiento del hombre no ha sido el más adecuado y que debería disculparse con ella.