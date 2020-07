4 ventajas de tener un auto viejo en óptimas condiciones

Si crees que tener un auto con algunos años de más no tiene ninguna ventaja, estás muy equivocado, aquí te decimos todo lo que ahorrarás al mantener tu auto en perfectas condiciones pese al transcurso de los años

Tener un auto nuevo representa grandes esfuerzos no sólo para adquirirlo, sino también para llevar a cabo su mantenimiento. Sin embargo, el paso del tiempo provoca que el auto nuevo pierda sus atributos y suceda lo inevitable, convertirse en un auto “viejo”.

Lo que pocos saben es que tener un auto con algunos años de trayectoria, no significa forzosamente que sea un auto que no pueda funcionar correctamente o que se encuentre en perfecto estado mecánico y estético.

Si eres de los que tiene un auto de este tipo, te tenemos una buena noticia, de acuerdo con el portal Diariomotor, existen 5 ventajas de tener un auto usado en buenas condiciones:

1. Mantenimiento accesible

Un auto con sus buenos años y que funciona bien es sinónimo de que cuenta con una mecánica fiable. Aunque en la actualidad los vehículos modernos tienen un mantenimiento fácil gracias a la tecnología existente, un vehículo antiguo puede durar años y años con sólo cambios de aceite, filtros, bujías y distribuciones, obviamente siempre vigilando el desgaste de piezas como neumáticos o pastillas de frenos.

Como mencionábamos la tecnología puede ser muy útil, sin embargo, también muy costosa, y es ahí donde los autos de batalla antiguos tienen ventaja, pues no tendrás que preocuparte por refacciones y sensores de precio elevado, ahorrándote un dineral en talleres y servicios oficiales.

2. Olvídate de la depreciación

La mayor parte de la depreciación de un coche se acumula en sus primeros años, años en los que el coche es prácticamente nuevo. En cinco años algunos coches pueden perder más del 50% de su valor inicial. Si compras un coche que ya perdió la mayor parte de su valor original, estarás tomando una decisión financiera con mucho sentido y generándote un ahorro bastante grande.

Ciertas marcas premium sufren depreciaciones atroces en algunos de sus modelos, fundamentalmente derivadas de su enorme complejidad y mantenimiento costoso, una vez que esto sucede ahí es donde se presenta una oportunidad.

3. Paz mental cuando lo aparques en la calle o el centro comercial

Un coche usado no suele tener su pintura en perfecto estado, de hecho, suele tener rayones o algún que otro abollón. Quizá sus llantas están marcadas por algún bordillazo o se les ha saltado la laca de la pintura en alguna zona. Al tener ya ciertas señales de uso, no sufriremos tanto al aparcarlo en la calle o en el gigantesco parking de un centro comercial. No nos molestarán tanto los que aparcan al toque o los que abren la puerta sin cuidado al aparcar en batería.

4. Aprenderás de mecánica y a reparar tu propio coche

Que tu auto antiguo funcione en óptimas condiciones es señal de que es un auto fiable y deberías poder confiar en él en todo momento, sin embargo, un carro entrado en años y kilómetros también requiere que estemos más al tanto de él, revisando constantemente el nivel de aceite, las pérdidas de fluidos o los quejidos que vienen del tren de rodaje. Esto representa una verdadera oportunidad de formarte en una escuela de mecánica, con clases prácticas frecuentes, por lo que reparar tu auto por ti mismo será tarea fácil, nadie lo conocerá mejor que tú.

