Kim Kardashian y un grupo de celebridades boicotean Facebook y protestan ante el discurso de odio y noticias falsas

Un grupo de personalidades del espectáculo, entre ellas Kim Kardashian, han decidido tomar un descanso de 24 horas en las redes sociales de Facebook para protestar ante los discursos de odio y la desinformación que circulan en todas las plataformas de la compañía.

La campaña, #StopHateForProfit, está dirigida a la compañía y a su filial Instagram que junto a Kim se han unido Katy Perry, Michael B. Jordan, Ashton Kutcher, Sacha Baron Cohen y Mark Ruffalo, entre otros. Todos han acordado no publicar nada en sus cuentas este miércoles.

Cohen ha sido un crítico desde hace mucho tiempo de Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Facebook, y ha argumentado que la plataforma funciona como un editor y como tal debe ser responsable del material que es publicado en su plataforma.

En declaraciones el pasado noviembre ante la Liga Antidifamación, Cohen dijo: “Es hora de llamar finalmente a estas empresas lo que realmente son, las mayores editoriales de la historia. Y aquí hay una idea para ellos: cumplir con las normas y prácticas básicas, como lo hacen los periódicos, revistas y noticias de televisión todos los días”, informó The Guardian.

Kardashian West, cuya presencia en las redes es constante, tuiteó: “Me encanta poder conectarse directamente con ustedes a través de Instagram y Facebook, pero no puedo quedarme sentada y callada mientras estas plataformas siguen permitiendo la propagación del odio, la propaganda y la desinformación, creada por grupos para sembrar la división y separar a América sólo para tomar medidas después de que la gente es asesinada. La desinformación compartida en los medios de comunicación social tienen un grave impacto en nuestras elecciones y socava nuestra democracia. Por favor, únanse a mí mañana cuando voy a congelar mi cuenta de Instagram y Facebook para decirle a la plataforma que #StopHateForProfit”.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020