Bernie Sanders renueva llamado por cheque de estímulo de $1,200 con ataque a senador republicano Ron Johnson

A pesar de que la inclusión de un cheque de estímulo de $600 es lo que se contempla como parte del nuevo paquete bipartidista que se evalúa en el Congreso de Estados Unidos, el senador Bernie Sanders continúa promoviendo un pago mínimo de $1,200 dólares.

Sanders junto a su colega republicano Josh Hawley presentaron una enmienda a la ley de gastos para incluir una segunda ronda de cheques como los dispuestos bajo la ley CARES.

La aprobación de una ley de gastos que evite un cierre del Gobierno federal se realizará a la par con nueva legislación de estímulo por coronavirus.

Este viernes, los congresistas extendieron la vigencia de la ley de financiamiento por dos días más hasta el domingo para tener más tiempo para evaluar ambos proyectos y llegar a un acuerdo final.

Al momento, la ley de estímulo que busca finiquitar el Congreso de EE.UU. incluye cheques de $600 por persona.

La información disponible no especifica sobre pagos adicionales por dependientes.

Cuando trascendió a mediados de semana el interés de los legisladores en incluir a último minuto una segunda ronda de pagos a individuos y familias, Sanders dijo que, aunque lo anterior, no es exactamente lo que proponía, es mejor que un plan de estímulo sin cheques.

Indicó, además, que los $600 serían un “pago inicial”, y que, muy probablemente, se legislaría ayuda adicional el próximo año.

Sin embargo, este viernes, el senador de Vermont renovó su presión por un cheques de $1,200 dólares con un ataque directo al senador Ron Johnson por negarse abiertamente a la propuesta.

“El senador Ron Johnson objetó mi legislación que proveería $1,200 a las familias trabajadoras y $500 por niño porque está ‘preocupado’ por el déficit. Gracioso. El no estaba tan preocupado por el déficit cuando votó para otorgar $1 billón en exenciones de impuestos al 1% y a las grandes corporaciones. ¡Qué hipocresía!”, lee un tuit este sábado en la cuenta de Sanders.

Sen. Ron Johnson objected to my bill to provide $1,200 to working families and $500 for kids because he's "worried" about the deficit. Funny. He wasn't so worried about the deficit when he voted to give $1 trillion in tax breaks to the 1% and large corporations. What hypocrisy!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 19, 2020