Twitter suspende de manera permanente la cuenta de Donald Trump “por riesgo a una mayor incitación a la violencia”

Twitter anunció que suspendió de manera permanente la cuenta del presidente Donald Trump durante la noche de este viernes.

“Después de una revisión detallada de los recientes tweets de la cuenta de @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo están siendo recibidos e interpretados dentro y fuera de Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia“, dice la declaración en el blog de la compañía.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021