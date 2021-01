¿Por qué Kohl’s, Bed Bath & Beyond, H-E-B entre otras cadenas minoristas dejaran de vender productos MyPillow?

Mike Lindell, el director la empresa de productos MyPillow, anunció que varias compañías minoristas dejarán de vender los productos de su marca.

Durante una entrevista de Right Side Broadcasting Lindell dijo que habló con Bed Bath & Beyond y los representantes de Kohl’s y que ambos dijeron que dejarían de vender las almohadas.

“Acabo de colgar el teléfono, no hace ni cinco minutos. Kohl’s, todos estos lugares diferentes. Estos tipos no lo entienden”, dijo Lindell en la entrevista. “Eran buenos socios. De hecho, les dije: regresen cuando quieran”. Lindell también confirmó a Fox 9 que Wayfair y H-E-B rompieron lazos con su compañía.

“Kohl’s ha tomado la decisión de salir de la marca MyPillow”, dijo el minorista en una declaración. “Ha habido una disminución de la demanda de los clientes de MyPillow. Venderemos nuestro inventario actual y no compraremos inventario adicional de la marca”.

From an interview earlier this evening, Mike Lindell tells Right Side Broadcasting that he was just told that @BedBathBeyond has dropped MyPillow. He also complains about @slpng_giants. pic.twitter.com/P4yGPlrPJc

— John Whitehouse (@existentialfish) January 19, 2021