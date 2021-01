Quiénes recibirán un incremento de $4 dólares por hora en sus salarios por ser “héroes de la pandemia”

Los trabajadores de las tiendas de comestibles de Long Beach, California, podrán recibir $4 dólares adicionales por hora por concepto de pago por riesgo debido a la pandemia de coronavirus.

El ayuntamiento aprobó de manera provisional por unanimidad el aumento salarial el martes pero la votación final está prevista para el 2 de febrero.

El alcalde Robert García escribió en un tweet que el dinero extra “es una muestra al trabajo duro que han realizado los trabajadores de los supermercados por ser héroes durante la pandemia”.

Taking a moment in-between watching inaugural events to sign a $4 an hour pay increase for grocery and supermarket workers. You have earned this hero pay. Thank you for your hard work. pic.twitter.com/sZhbsukYME

— Robert Garcia (@RobertGarcia) January 20, 2021