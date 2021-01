Cheerios celebra al amor y presenta su cereal con nuevos sabores en forma de corazón

Se acerca el Día de San Valentín y todo tendrá forma de corazón. Cheerios no será la excepción y este año la marca quiere sorprenderte con su cereal en forma de corazón con más sabores para disfrutar.

Cheerios anunció el regreso de los Honey Nut Cheerios en forma de corazones felices en una caja de edición especial amarilla junto a nuevos sabores como arándano, chocolate y canela que estarán disponibles en todas las tiendas del país, justo a tiempo para celebrar el día más romántico del año.

In honor of February being Heart Health month we’re bringing back Cheerios with happy heart shapes. 💛

Available for a limited time with Original, Honey Nut, Blueberry, Chocolate, and Cinnamon Cheerios! pic.twitter.com/0GwLwhLtps

— Cheerios (@cheerios) January 25, 2021