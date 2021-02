Cuándo podría ser aprobado en el Congreso el proyecto de estímulo de $1.9 billones de dólares de ayuda por coronavirus

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean aprobar este viernes el proyecto de ley de ayuda contra el coronavirus por valor de $1.9 billones de dólares, mientras los legisladores intentan evitar que los beneficios por desempleo expiren el próximo mes.

“El pueblo estadounidense apoya firmemente este proyecto de ley y nos estamos moviendo rápidamente para verlo promulgado como ley”, dijo el líder de la mayoría demócrata de la Cámara, Steny Hoyer, en un comunicado publicado en Twitter el martes por la noche.

