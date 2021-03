Julión Álvarez revela que ha sufrido discriminación tras acusaciones de lavado de dinero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En el 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al cantante mexicano Julión Álvarez de presunto lavado de dinero del narco y en una entrevista habló cómo le ha afectado esta situación.

Para el programa de espectáculos mexicano ‘Ventaneando’ reveló que este señalamiento ha emocionado más a su familia, denunciando que han sido víctimas de discriminación poniendo el ejemplo que vivió en un restaurante del país norteamericano.

“Me ha tocado vivir discriminación en más en una ocasión. Recuerdo la vez que llegué a un lugar al que acostumbraba a ir a cenar con mi señora, que esa vez iba embarazada. Nos sentamos y nomás no nos atendían, hablé con la gente del lugar y me dijeron ‘oiga, usted no puede estar aquí. Ni usted ni su señora ni nadie de ustedes pueden estar aquí’, entonces me tocó ver a mi esposa llorar y me sentí muy mal“, contó Julión a los conductores del programa.

En este sentido, Álvarez destacó que le preocupan mucho sus hijas, ya que no quiere que ellas paguen por las acusaciones en su contra.

“Ahora con mis niñas, no sé qué venga para ellas, si van a ser rechazadas o criticadas por ser mis hijas, aunque ya las cosas se estén aclarando, sí me preocupa, es mi mayor preocupación”, manifestó el cantante en la conversación.

Luego de todo esto, contó que se alista para ofrecer su primer concierto en línea, el próximo domingo, 7 de marzo, para conmemorar el 14 aniversario de ‘Julión Álvarez y su Norteño Banda’ tras haber pasado la cuarentena en su rancho de Guadalajara en su país natal.

