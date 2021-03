¿Cómo rastrear tu tercer cheque de estímulo?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Quizás estás esperando la llegada del tercer cheque de estímulo ya que el Servicio de Rentas Internas (IRS) informó que a partir de este fin de semana realizaría el primer depósito directo del cheque de $1,400 dólares.

Para asegurarte del estatus que guarda tu dinero el sitio web de IRS pondrá muy pronto en marcha el servicio para rastrear en qué lugar se encuentra tu tercer cheque de estímulo.

Al igual que durante los dos pagos de estímulo anteriores podrás seguir el estado de tu nuevo cheque utilizando la herramienta Get My Payment del IRS. Sin embargo, la agencia aún no la ha habilitado para que puedas rastrear los pagos del Plan de Rescate Americano (ARP) debido a que el IRS necesita tiempo para revisar las disposiciones fiscales de la ley.

¿Cuándo estará disponible la herramienta de rastreo del IRS?

Existe una buena noticia. Los funcionarios del Tesoro dijeron la noche del viernes que la herramienta estaría disponible a partir del lunes 15 de marzo.

En caso de que tus datos estén resguardados en el IRS formarás parte del primer grupo de ciudadanos a quien la agencia les hará un depósito directo. Después de esos depósitos el IRS enviará por correo cheques de papel y tarjetas de débito EIP a todas las demás personas que cumplan los requisitos de elegibilidad.

Es importante que estés atento de la herramienta Get My Payment ya que también podrás consultar qué tipo de pago podrías recibir por parte del IRS.

No desesperes si no funciona



Durante las primeras dos rondas del pago del cheque de estímulo los usuarios informaron de problemas al utilizar la herramienta de rastreo. El IRS ha reiterado en diferentes ocasiones que el sistema puede saturarse cuando demasiada gente lo está utilizando.

Otros errores del IRS

La agencia también cometió algunos errores durante el envío del segundo cheque de estímulo cuando mostró información incorrecta de la cuenta bancaria y las fechas de depósito para algunos usuarios durante el envío del segundo pago de $600 dólares a principios de este año.

Relacionado: Cómo evitar que te embarguen tu cheque de estímulo de $1,400 dólares

Te recomendamos que actualices con frecuencia la página del IRS para rastrear tu tercer pago. En caso de no tener suerte recuerda hacerlo al día siguiente.

Cuando la herramienta esté en línea a partir del lunes no mostrará el estado de los dos primeros pagos de estímulo. Si eres una de las personas que tenían derecho a ellos pero aún no has recibido uno o ambos tendrás que reclamar tu dinero mediante un Crédito de Reembolso por Recuperación en tu declaración de impuestos de 2020.

Te podrá interesar: