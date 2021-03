Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, confirma que los cheques de estímulo de $1,400 dólares empezarán a llegar a las cuentas bancarias este fin de semana

Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, confirmó que los cheques de estímulo de $1,400 dólares empezarán a llegar a las cuentas bancarias de las personas que cuenten con los requisitos de elegibilidad a partir de este fin de semana.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó durante una entrevista durante una entrevista para el programa “Today Show” que la mayoría de los estadounidenses recibirán la cantidad completa de $1,400 dólares pero el tamaño del cheque se reducirá para aquellos que ganen un poco más y tengan un límite de $80,000 dólares para los solteros y de $160,000 dólares para las parejas casadas.

“Estamos trabajando intensamente para hacer llegar los pagos directos, los cheques de $1,400 dólares o los depósitos directos. Los estadounidenses empezarán a verlos en sus cuentas bancarias este fin de semana”.

“Americans will begin seeing those show up in their bank accounts this weekend.” -Treasury Secretary @JanetYellen on the timeline for the next round of stimulus payments pic.twitter.com/s1SEtKRfop

— TODAY (@TODAYshow) March 12, 2021