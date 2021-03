Biden cree que gobernador Cuomo de Nueva York “será procesado”, pero debe renunciar sólo si se confirman las denuncias de acoso sexual

Joe Biden concedió el beneficio de la duda a su allegado compañero de partido, el gobernador Andrew Cuomo, al referirse anoche al escándalo de múltiples denuncias de acoso sexual que le ha costado clamores de renuncia de varios líderes Demócratas de Washington DC y Nueva York.

Aunque reconoció que quizá Cuomo será “procesado”, el presidente -que en el pasado también ha sido acusado de casos similares, al igual que su hijo Hunter Biden-, no fue tan lejos como para pedir desde ya la salida de su aliado gobernador, al ser entrevistado por George Stephanopoulos de ABC News.

“Creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae”, había dicho Biden el domingo cuando se le preguntó en la Casa Blanca si Cuomo debería renunciar. Pero en la entrevista emitida anoche elaboró un poco más allá, diciendo que si la pesquisa dirigida por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, arroja evidencia de irregularidades, el gobernador sí debería dejar el cargo.

“Si la investigación confirma las afirmaciones de las mujeres, ¿debería dimitir?”, le preguntó Stephanopoulos a Biden sobre Cuomo.

“Sí”, respondió el presidente. “Creo que probablemente él también terminará siendo procesado”.

“Se necesita mucho coraje para que una mujer se presente”, añadió Biden en la conversación exclusiva con ABC News. “Debe tomarse en serio y debe investigarse, y eso es lo que está en marcha ahora”.

Mientras crecen las voces de condena y pedidos de renuncia a Cuomo, también aumenta el apoyo al posible ascenso de la vicegobernadora Kathy Hochul, quien sería la primera mujer en la historia al frente del poder ejecutivo en Nueva York.

Irónicamente, ese hito femenino se lograría por las denuncias de acoso sexual contra Cuomo, aunque también ha sido mucho antes cuestionado por un escándalo en teoría mayor: las muertes masivas de ancianos durante la pandemia.

🇺🇸 — BREAKING: In an interview with ABC News' George Stephanopoulos, President Biden says New York Governor Andrew Cuomo should resign if the allegations against him are confirmed to be true.

