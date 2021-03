Joe Biden defiende a su pastor alemán y dice que el incidente de mordedura fue para protegerlo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido a su perro Major después de que se informara que había mordido a una persona de seguridad de la Casa Blanca.

Biden explicó en una entrevista para la cadena ABC que el ataque de Major fue completamente dirigido para protegerlo.

“Él se mueve para proteger“, dijo al programa Good Morning America.

Durante la misma conversación también aclaró que sus dos perros pastor alemán están recibiendo entrenamiento en Delaware, pero no por el incidente de mordedura, sino que fue planeado previamente para adaptarse a su nueva vida como mascotas de una pareja presidencial.

“No lo desterré a casa. Jill iba a estar fuera por cuatro días, yo iba a estar fuera por dos, así que lo llevamos a casa”, contó.

El presidente y su esposa, Jill, han dejado claro en repetidas ocasiones que son amantes de los animales y que Major y Champ forman parte de su familia, tanto así que Biden los presume dentro de la Oficina Oval asegurando que ellos tienen acceso privilegiado al lugar.

Los Biden adoptaron a Major, de 3 años, como un cachorro de la Asociación Protectora de Animales de Delaware, en 2018, y ya había pasado algún tiempo en la Casa Blanca cuando Joe era vicepresidente, antes de mudarse permanentemente en enero de este año.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021