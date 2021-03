“Que le dé dinero ella”, Kylie Jenner es fuertemente criticada por pedir dinero para un amigo

Este fin de semana Kylie Jenner ha echado mano de su cuenta de Twitter para publicar el enlace a una campaña de GoFundMe creada para contribuir a pagar el tratamiento médico del maquillador Samuel Rauda, con quien ella ha trabajado en el pasado. Según explica la página web en cuestión, él se vio envuelto en un grave accidente recientemente y el pasado 14 de marzo tuvo que pasar por quirófano para someterse a una intervención que, al parecer, supone tan solo el principio de un largo proceso de rehabilitación.

Su familia ha pedido ayuda a todos sus conocidos y amigos para costear las facturas médicas que han empezado a acumularse y, entre las donaciones que han recibido hasta ahora, se encuentra una por valor de cinco mil dólares de la propia Kylie. Otro usuario que se identifica como Bella Thorne, la famosa actriz y cantante, también ha querido contribuir con esa misma cantidad y otro con el nombre de Sofia Richie ha donado tres mil.

/BACKSTORY 🗣

She didn't organize the gofundme page, it was published by Johanna Portillo 5 days ago.

+ the goal is $120,000 & she made a donation on Day 2 when she found out about the gofundme page probably.

The fact that she donated something is important.Dnt write her off pic.twitter.com/wGa6zw7o0B

— ☆| Normani Taylor (@HouseTTaylor) March 21, 2021