El actor Orlando Bloom revela que tiene un problema en su ‘próstata’ que lo hace orinar constantemente

El actor Orlando Bloom se ha sincerado en tiempos recientes sobre su deseo de casarse lo antes posible con su prometida Katy Perry, con quien tiene a la adorable Daisy Dove; también ha reflexionado en profundidad acerca de los cambios que se han sucedido en su vida desde la llegada de su segunda hija e incluso ha hablado de cómo su carácter disciplinado y necesitado de una marcada rutina se explica con su condición de Capricornio.

Sin embargo, en su última entrevista el astro de Hollywood ha querido ir un paso más allá en su nueva política de transparencia informativa, ya que ha revelado que sufre un problema en su próstata que, entre otras cosas, le provoca una urgente necesidad de ‘aliviarse’ en cualquier momento y situación. Tanto es así, que el intérprete británico, que atribuye este contratiempo a una fuerte caída que experimentó hace ya 20 años, ha asegurado que no tiene reparo alguno a la hora de orinar en plena naturaleza si así se lo pide el cuerpo.

“Cuando tenía unos 20 años o así, me caí desde una ventana de un cuarto piso y me rompí la espalda. Durante cuatro días pensé que no volvería a andar, pero al final viví una recuperación milagrosa. Pero desde que me rompí la espalda, tengo un problema con mi próstata, así que tengo que orinar mucho, algunas veces en medio de la naturaleza”, ha manifestado en conversación con el suplemento cultural del diario The Guardian.

Asimismo, el protagonista de éxitos de taquilla como ‘El Señor de los Anillos’ o ‘Piratas del Caribe’ ha reconocido que le invade un fuerte “miedo escénico” desde que tenía cuatro años, cuando todos los espectadores de una obra infantil en la que participaba rompieron a reír al percatarse de que el entonces niño no podía dejar de rascarse el trasero. “Iba vestido de mono y me picaba mucho el traje. Para todo el mundo fue muy cómico, pero yo me quedé muy avergonzado. Creo que esa experiencia me dio miedo escénico, con el que llevo viviendo toda la vida”, ha señalado.

