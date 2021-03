Snoop Dogg sugiere a Joe Biden utilizar silla eléctrica para subir las escaleras del Air Force One

Las imágenes del presidente Joe Biden subiendo los escalones del Air Force One y tropezando repetidamente mientras intentaba subir, se volvieron virales y si bien muchos estaban preocupados por Biden, otros tomaron el tiempo para reírse del error como lo hizo Snoop Dogg.

Y es que el rapero publicó un TikTok, que enlazó a sus demás redes sociales, donde sugiere que Joe utilice una silla eléctrica para subir al avión sentado, en lugar de caminar y caer como le pasó recientemente.

Aunque más que una burla, el video editado ofreció una vista a cómo se vería el presidente subiendo cómodamente para evitar cualquier tipo de accidente, pues en la traducción de su publicación cuenta que le consiguió una silla para el Air Force One y ver si toma en cuenta su consejo.

O al menos eso fue lo que escribió Snoop en una publicación de Instagram, que ya tiene más de 6 millones de views.

Parece que el artista ha tomado con muy buen humor el acontecimiento, que hasta se dio tiempo para realizar este clip, pero no tomaría amablemente algunas de las decisiones que ha tenido la administración de Biden con respecto al uso de cannabis que se dieron a conocer la semana pasada.

I remember the press bashing Trump for touching the rail once. Biden falls repeatedly but I’m sure he’s the picture of health. No wonder all our enemies are pouncing simultaneously and mocking him publicly. pic.twitter.com/R1qN9DDHFW

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021