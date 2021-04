Amazon se disculpa y admite que sus conductores en ocasiones tienen que orinar en botellas de plástico

Amazon ha publicado una disculpa al congresista Mark Pocan por un tuit escrito la semana pasada en el que la empresa negaba que obligará a sus trabajadores de reparto orinar en botellas de plástico.

La controversia comenzó con un tuit de Pocan en el que criticaba al gigante del comercio electrónico por el trato que da a sus trabajadores.

“Pagar a los trabajadores 15 dólares por hora no te convierte en un “lugar de trabajo progresista” cuando rompes el sindicato y haces que los trabajadores orinen en botellas de agua”, escribió Pocan.

“No crees de verdad lo de orinar en botellas, ¿verdad?”. respondió Amazon el 24 de marzo. “Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros”, respondió la empresa.

El sitio Recode informó que la agresiva respuesta de Amazon fue alentada por su consejero delegado, Jeff Bezos, que se había sentido frustrado por el hecho de que Amazon no estuviera presionando lo suficiente contra sus críticos.

Pero el tuit se convirtió en un error de relaciones públicas para Amazon. Al día siguiente, el sitio Vice publicó un artículo cuyo titular decía: “Amazon niega que los trabajadores orinen en botellas. Aquí están las botellas de orina”. El artículo incluía una foto de botellas con la orina de un trabajador de la compañía. Vice afirmó que se trataba de un tema recurrente entre los repartidores de la compañía ya que existen docenas de comentarios de los conductores lamentando su necesidad de orinar en botellas y bolsas de plástico.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021