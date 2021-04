El príncipe Harry y Meghan Markle anuncian su primera serie para Netflix

La productora del príncipe Harry y Meghan Markle, ‘Archewell Productions’, ha obtenido su primer pedido de Netflix, ‘Heart Of Invictus’, un documental sobre los ‘Juegos de Invictus’ (Invictus Games).

“El duque y la duquesa de Sussex y el equipo de Archewell Productions están construyendo una lista ambiciosa que refleja los valores y las causas que aprecian. Desde el momento en que los conocí, quedó claro que los Invictus Games ocupan un lugar muy especial en sus corazones, y no podría estar más feliz de que su primera serie para Netflix muestre eso al mundo de una manera nunca antes vista”, expresó Ted Sarandos, codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, al New York Post.

Invictus Games, es una competencia deportiva de estilo olímpico que alberga a atletas discapacitados y veteranos del ejército de todo el mundo.

Durante varios episodios, los espectadores se unirán a los competidores en sus entrenamientos para el torneo del 2022, mientras revelan poderosas historias de resistencia y esperanza; así lo dio a conocer la plataforma de streaming, aunque sin fecha de estreno.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

— Netflix (@netflix) April 6, 2021