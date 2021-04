IRS avisa a los que aún no reciben tercer cheque de estímulo: eso no significa que no lo recibirán

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) aclaró a los estadounidenses que aún esperan por el tercer cheque de estímulo de $1,400 que lo anterior no significa que no lo recibirán.

En un aviso en la sección correspondiente a la herramienta “Get My Payment” (Obtener mi pago) en IRS.gov, la agencia explica que los pagos se siguen enviando semanalmente.

“La tercera ronda de pagos de impacto económico se está emitiendo en fases. Si aún no ha recibido uno, no significa que no lo recibirá”, precisa la entrada en el sitio web de la oficina recaudadora de impuestos.

“Cada semana enviaremos los terceros pagos a las personas elegibles a medida que continuamos procesando las declaraciones de impuestos. Los pagos se envían por depósito directo o por correo como cheque o tarjeta de débito”, añaden desde la página del IRS.

El pasado 14 de abril, el IRS se atribuyó el envío, hasta ese momento, de unos 159 millones de pagos como parte de la tercera ronda en virtud del “Plan de Rescate Estadounidense”, aprobado en el Congreso de Estados Unidos en marzo pasado.

El IRS en coordinación con el Departamento del Tesoro inició el procesamiento mediante depósito directo de los primeros cheques de $1,400 el viernes, 12 de marzo, con fecha oficial de pago el siguiente miércoles, 17 de abril.

El proceso de desembolso de cada uno de los lotes empieza cada viernes con las transferencias electrónicas que se reflejarán el miércoles de la próxima. A la par, el IRS ha enviado cheques en papel o tarjetas de débito prepagadas (EIP Cards) a los beneficiarios que no suministraron su información de cuentas bancarias para depósitos.

El IRS ha liberado al menos cinco tandas masivas de pagos desde el 12 de marzo.

En distintos comunicados de prensa desde su sitio web, la agencia ha indicado que seguirá procesando pagos semanalmente.

Aunque la entidad no ha ofrecido una fecha específica en la que culminaría los envíos, la ley de estímulo aprobada en el Congreso establece la fecha del 31 de diciembre como la límite para distribuir la totalidad de los pagos.

El IRS trabaja directamente con las otras agencias federales para obtener información actualizada del 2021 de los destinatarios con el fin de garantizar la mayor cantidad de envío de pagos automáticos sin la necesidad de que las personas tengan que hacer trámites adicionales.

¿Cómo funciona “Get My Payment”?

A través del servicio gratuito “Get My Payment”, los usuarios pueden conocer el estatus de pago del tercer cheque y una fecha de llegada, si aplica.

Para ingresar al sistema, las personas deben suministrar su número de Seguro Social, fecha de nacimiento, la dirección de la calle en la que vive y el código postal.

Si el servicio le brinda un “estado de pago” significa que su pago ha sido programado y se enviará en la fecha indicada mediante depósito directo o por correo. Si su pago es por correo, recibirá una tarjeta de débito EIP o un cheque.

En caso de que el sistema le indique que el estatus de su pago no está disponible, lo anterior significa que el IRS no puede mostrar la información porque el pago no ha sido procesado o no es elegible para recibir uno.

En otros casos, la herramienta avisa que necesita más información.

Esto puede significar una de dos cosas. La primera es que su declaración de impuestos fue procesada, pero el IRS no cuenta con información de su cuenta bancaria y su pago aún no se ha emitido. O que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no pudo entregar el tercer pago de impacto económico y lo devolvió al IRS.

El IRS aclaró que el primer y segundo pago de impacto económico ya no aparecen en Obtener mi pago.

Para encontrar información sobre estos envíos, es necesario que vea o cree su cuenta en línea. También puede consultar el Aviso 1444 para el primer pago y el Aviso 1444-B para el segundo pago. El IRS envió estos avisos por correo a su dirección de registro.

