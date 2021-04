La presencia de un youtuber causa una falsa alarma de tiroteo en Cielo Vista Mall de El Paso

Los visitantes del centro comercial Cielo Vista fueron evacuados por la policía del Paso la tarde de este sábado después de que el youtuber, Danny Duncan, hiciera una aparición y provocó una aglomeración durante la grabación de una historia de Instagram.

La reunión de cientos de jóvenes causó un rumor de que se habían registrado disparos en el centro comercial, sin embargo el Departamento de Policía de El Paso descartó que se hubiera producido un tiroteo.

La policía escribió en un tuit que los agentes solicitaron a los visitantes evacuar la zona del centro comercial como una medida de precaución.

Officers responded to Cielo Vista Mall on shots fired. No shooting. No shots fired. Officers clearing the mall as a precaution. No SHOTS FIRED

