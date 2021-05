Angela Aguilar alza la voz por críticas por su interpretación del Himno Nacional mexicano en pelea del Canelo Alvarez 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La joven cantante Angela Aguilar fue objeto de críticas por su interpretación del Himno Nacional mexicano, el fin de semana previo a la pelea del boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Alvarez contra el británico Joe Billie Saunders.

Y es que después de que la joven cantante mexicana entonó el Himno Nacional mexicano en un todo más despacio al que se realiza comúnmente, fue objeto de críticas en las redes sociales.

Pidieron multa contra Angela Aguilar



Por eso, los internautas exigieron a la Secretaría de Gobernación una sanción contra Angela Aguilar, por “alterar” la tonada de uno de los símbolos patrios.

Impresionante. Así el Himno Nacional en el AT&T, entonado por @angelaaguilar__ pic.twitter.com/PIGTWFHoeJ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 9, 2021





Todo porque la joven intérprete cantó en tono más lento el Himno Nacional mexicano previo a la pelea del pasado sábado del mexicano Saúl “Canelo” Alvarez contra Joe Billie Saunders.

De inmediato las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar y hasta memes fueron compartidos.

Angela Aguilar cantando el Himno Nacional en la pelea del #Canelo. pic.twitter.com/OAbBLLGRau — Omar Romo (@OmRomo) May 9, 2021

Pepe Aguilar dijo que su hija “la regó”

El fin de semana Angela Aguilar fue tendencia en las redes sociales, pero su padre salió a defenderla, aunque reconoció que “la regó”, pero que no era para que la lincharan.



Pero eso no es todo, ya que tras días de recibir críticas, la joven intérprete de música regional mexicana rompió el silencio y alzó la voz para defenderse.



Fue a través del programa de Javier Poza, que Angela Aguilar rompió el silencio y se defendió de la lluvia de críticas que recibió por su polémica entonación del Himno Nacional mexicano.

Angela Aguilar se defiende

La joven Aguilar afirmó que con ello se está marcando su carrera, pero no la define como artista, y dijo que aprendió mucho al respecto.



Reconoció que interpretó el Himno Nacional mexicano en un tono relajado, pero que no la define como artista, y lamenta que la gente la siga criticando.

“Aprendí muchísimo al respecto. Ya me echaron mucha carrilla (burlas) y a lo que sigue. Esto no me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio, estaba en un estadio de 70 mil personas”, comentó la cantante de 17 años.

“Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación en donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra. Mejor apagué el celular. Era algo fuerte para mí”, reconoció Angela Aguilar durante la entrevista con Javier Poza.

Gobierno no aplicará multa a Angela Aguilar

De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Angela Aguilar no incurrió en ninguna violación en la entonación del Himno Nacional mexicano, a pesar del tono relajado, ya que respetó la letra del símbolo patrio, aunque los internautas siguen indignados con la interpretación de la joven cantante. Incluso, Juan Ortega, tataranieto de Francisco González Bocanegra, autor de los versos del Himno Nacional Mexicano afirmó reveló que la joven no cometió faltas, pues lo hizo respetando la versión original.

“El ritmo original es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento a como lo cantamos en la actualidad. En la actualidad se canta en un compás de 2/4, cuando en realidad es de 4/4. Es muy parecido el ritmo al de la Marsellesa, es mucho más lento. Pero se ha ido modificando para cantarlo y tocarlo mucho más rápido, pero la versión que cantó Ángela Aguilar está cantado en un compás de 4/4, que es la versión original”, de acuerdo a lo publicado por el sitio UnoTV. Angela no es la primera artista que desata polémica por su interpretación del Himno Nacional mexicano, ya que en el paso estuvieron en el ojo del huracán Ana Bárbara, Pablo Montero y Jorge Muñiz, a quien se le olvidó parte de la letra.



Angela Aguilar es una de las jóvenes promesas de la música regional mexicana, y es hija del cantante mexicano Pepe Aguilar, quien el fin de semana salió a defender a su hija.





