Enrique Guzmán le tumbó los dientes a Alejandra Guzmán, según Frida Sofía

Mucha tela se ha cortado desde que Frida Sofía dijera públicamente en una entrevista que le ofreció a Gustavo Adolfo Infante que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella y la manoseó cuando tenia cinco años. Todos en la familia Guzmán- Pinal se han señalado entre sí sobre abusos y maltratos. Pero Frida Sofía hizo hace no mucho una afirmación de una supuesta y grave agresión asegurando que Enrique Guzmán le tumbó los dientes a su madre, Alejandra Guzmán, durante un acto de violencia.

“A ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad?”, dijo Frida a manera de respuesta para “La Reina del Rock” en la que esta última defendía a su papá, el también cantante.

Esto lo publicó en un comunicado donde señalaba a su abuelo de varias conductas violentas: “Violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela llorabas de pensar en sus ojitos morados”. Ya en la serie biográfica de Silvia Pinal, ex de Enrique y abuela de Frida, habrían salido a luz varias situaciones de estas cuando eran pareja. Sin embargo, Silvia Pinal dijo recientemente que no sabía que había dicho Frida y que no quería meterse en eso porque seguramente eran inventos.

Mientras, Enrique Guzmán sigue yendo a los juzgados no sólo para las denuncias formales en contra de su nieta: “Esa niña no se saldrá con la suya caiga quien caiga”, dijo en una de sus idas a tribunales. Por otro lado, ya interpuso la demanda contra el periodista al que Frida le dio tan fuertes declaraciones. Pero el comunicador Gustavo Adolfo Infante contra-demandó al actor y cantante. Así que la batalla legal no será sólo a nivel familiar.

Alejandra Guzmán se ha mantenido un poco callada. Sin embargo, se habría conocido que la cantante sacó de su testamento a Frida Sofía y habría dejado todo a un sobrino. Ante estas supuestas acciones, Frida alegó de manera contundente: “… Mejor díganle a la Yo-yo, que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa!! Sí, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel, siempre”.

Por otro lado, dijo también que el apartamento que le regaló Alejandra Guzmán no le importaba y que las cosas no regalan para después sacarlas en cara. Total que no se sabe a ciencia cierta en qué termine esto. Frida aún no ha puesto la denuncia formal a su abuelo ante los juzgados, pero trabaja con un equipo de abogados en terminar de recaudar pruebas y contactar posibles testigos, según dijo hace días uno de sus representantes legales.