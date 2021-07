Cómo se percató Edna Schmidt que era alcohólica

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días Univision anunció la repentina muerte de la periodista Edna Schmidt. Esto conmocionó el mundo del entretenimiento hispano. La ex conductora de “Despierta América” tuvo durante su vida muchas batallas pero una la hizo perderlo todo en dos grandes oportunidades. Ahora, ¿cómo supo Edna Schmidt que era alcohólica? Resulta que ella misma lo contó durante una entrevista.

El espacio que da dejado Edna Schmidt en sus compañeros es muy grande, amén de todas las interrogantes en torno a su muerte. Las causas aún son desconocidas y solo se tiene un rumor de una posible caída. Pero sí se supo que sufrió mucho como lo revelaron algunas personas cercanas a la periodista. Pero también se sabe que luchó incansablemente con su la terrible adicción que tuvo con el alcohol. Ella misma fue la que se encargó en reconocer que era alcohólica y puso manos a la obra.

El perder su trabajado en Univision y años después en Telemundo por haber sufrido de alcoholismo fueron las detonantes para que Edna Schmidt tomara cartas en el asunto. Hizo mucha terapia, fue a rehabilitación y logró salir adelante. Sin embargo reconocerlo no fue fácil. “El problema es cuando se te vuelve una obsesión… Pasaba de tomarme dos o tres copas diarias a tomarme a veces tres botellas de vino sola. Entonces eso ya es un problema…”, admitió en su momento.

“Desafortunadamente el alcoholismo no tiene cura, pero sí tiene solución… Antes me refugiaba en el alcohol. Ahora me refugio en Alcohólicos Anónimos que ha ayudado a millones de personas en el mundo…”, agregó. Edna practico el paso de un día a la vez: “Es una lucha constante a donde vas siempre hay alcohol…”.

Para Edna Schmidt no fue fácil. Implicó un largo camino el cual también iba acompañado del dolor de haber perdido a su primer prometido y posteriormente el segundo. El primero murió y el segundo no pudo luchar más a su lado con su adicción y la relación terminó muriendo. También se sintió traicionada por muchas personas a su alrededor y eso también le causó un dolor muy profundo.

Durante el duro trayecto también tuvo batallas legales. Sobre todo con Telemundo Chicago, cadena que demandó y alegó que en el canal no le prestaron ayuda, supuestamente no le ofrecieron la posibilidad de hacer un tratamiento que la ayudara con el alcoholismo. La lucha de la periodista no fue fácil, pero demostró se runa guerrera en toda la extensión de la palabra.