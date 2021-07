Toni Costa responde muy molesto. Asegura que ni él, ni Adamari López han mentido a sus fanáticos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hasta hace poco Toni Costa y Adamari López estaban en Capri junto a su hija Alaïa y así se dejaron ver durante varias historias que publicó en Instagram el bailarín español. Mientras él viajaba a Italia con su hijita, Adamari López mantuvo el silencio en las redes sociales durante estos días alejada de las pantallas del show que conduce en Telemundo, Hoy Día. Sin embargo, esto desató todo tipo de críticas entre sus fanáticos, antes los cuales dio un paso adelante Toni Costa y aseguró que ni él, ni Adamari López han estado mintiendo sobre las cosas que han pasado entre ellos.

Desde que la separación se volvió un hecho, todo tipo de rumores se han levantado en torno a Toni Costa y Adamari López. Entre ellos, una posible reconciliación y hasta supuesta boda entre la pareja ahora que estaban juntos en Capri. Pero muchos de los fans de una de las parejas más mediáticas les señalaron: “Han estado juntos los tres todas estas vacaciones, aunque me alegra de que estén juntos me molesta que nos tomen el pelo así”, dijo uno de los seguidores de Toni Costa y fue reseñado por la revista People en Español. Pero el bailarín se defendió y dijo que ellos no han mentido a sus fans.

“Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija”, respondió Toni Costa de manera enfática. Esto da a entender que probablemente la reconciliación no se haya dado. A lo mejor, lo que hay es un buen entendimiento entre dos personas que tienen una hija en común y que están atravesando un duro momento en su vida personal. Probablemente, una transición amigable sería la elección que hicieran tanto Toni Costa como Adamari López.

En todo caso, sea cual fuere la verdadera razón por la que hicieron este viaje a todo dar en Europa, se ve que hay armonía entre la familia. De hecho, Toni Costa le envió ayer un poderoso mensaje a Adamari López desde un lujoso yate donde estaban paseando.

Todo esto después que se armara la de grande durante finales de la semana pasada. Resulta que los conductores del programa de farándula Chisme No Like señalaron a Adamari López y a Toni Costa de haber sido los culpables del bloqueo del canal de Youtube del show. Javier Ceriani y Elisa Beristain le hablaron directo a la cámara y le enviaron contundentes palabras a Adamari López: ¿A qué están jugando… Adamari… ¿cuál es el show que tenés montado vos, chiquita?, no jod*s más con nosotros”.