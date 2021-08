Vacuna contra Covid-19: West Virginia College cobrará a estudiantes $750 dólares si no se la han aplicado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

West Virginia Wesleyan College (WVWC) está dando la bienvenida a sus alumnos en su página de internet al campus para su ciclo otoño de 2021. Y al mismo tiempo está anunciando que los alumnos que no estén vacunados contra el Covid-19, deberán pagar una cuota no reembolsable de $750 para el semestre.

El Colegio está alentando a los estudiantes, profesores y personal a vacunarse contra Covid-19. “Estamos orgullosos del progreso que ha logrado nuestra comunidad universitaria. Aproximadamente el 90% de la facultad y el personal de Wesleyan han sido vacunados y un gran porcentaje de estudiantes ya han confirmado la vacunación también”, escribió la institución en un comunicado.

La petición la está haciendo la universidad para que realmente regresen a una nueva normalidad, por lo que está solicitando que estudiantes, profesores y personal se vacune antes del inicio del semestre de otoño de 2021.

El Colegio explica que no exige la vacuna Covid-19 en este momento, pero la decisión se revisará una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) apruebe formalmente las vacunas Covid-19 para su uso más allá del estado actual de uso de emergencia, que podría ser en septiembre.

El comunicado señala que los estudiantes que no presenten un comprobante de vacunación o que no estén vacunados se les cobrará una tarifa de Covid no reembolsable de $750 dólares para el semestre de otoño de 2021.

La tarifa se aplicará a todos los estudiantes que no hayan proporcionado un comprobante de vacunación antes del 7 de septiembre.

Además los estudiantes que no presenten un comprobante de vacunación o que no estén vacunados tendrán que someterse a pruebas de vigilancia semanales que será realizada por funcionarios del WVWC y el costo será cubierto por la tarifa de Covid que se cobra a todos los estudiantes no vacunados.

A los estudiantes sin vacunas también se les advierte que estarán sujetos a una acción judicial estudiantil si no se adhieren a las políticas de “Llegada al campus” con respecto al uso de máscaras, pruebas de Covid-19, distanciamiento social, etc.

Y para los profesores y el personal que no están vacunados se les hace saber que deberán usar máscara todo el tiempo en interiores, a menos que estén solos en sus oficinas privadas, y mantengan una distancia social, además de sus respectivas pruebas semanales.

