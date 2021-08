No es Netflix: lanzan en Estados Unidos “Nestflix”, la plataforma de películas y series falsas

Lynn Fisher, una diseñadora estadounidense, presentó la semana pasada la plataforma Nestflix, una parodia del popular sitio de streaming, Netflix.

Nestflix recoge todo tipo de proyectos cinematográficos y televisivos ficticios que se mencionan en películas y series reales y está dispuesto a crecer con las propuestas que los seguidores envíen a su creadora y administradora del sitio, Lynn Fisher, publicó RT.

Launch day! Are you like me and love a fake movie within a movie? Or show within a show?

Check out Nestflix: the only platform for your favorite nested films and tv shows.

🎬 https://t.co/HZrR3gfKVu pic.twitter.com/xw3OXrcnh4

— Lynn Fisher (@lynnandtonic) August 11, 2021