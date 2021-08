Aseguran que Ninel Conde es una cochina que se llevó hasta el porta papel de baño de un apartamento que vendió.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de todos los conflictos por los que ha atravesado últimamente El Bombón Asesino, Ninel Conde, por la detención de su pareja Larry Ramos y la lucha por la custodia por su hijo con el padre del mismo Giovanni Medina, ahora enfrenta las fuertes críticas de los implacables Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like. Estos han llamado a la cantante y actriz mexicana “El Bombón Cochino“, por supuestamente haber entregado un apartamento en el peor estado de salubridad posible y aseguran que Ninel Conde se llevó hasta el porta papel de baño y que efectivamente sí es una cochina.

Los periodistas y conductores de Chisme No Like mostraron imágenes exclusivas del apartamento que tenía Ninel Conde en Nayarit. Según el programa de farándula, Ninel Conde estuvo muchos meses tratando de vender el mismo e incluso pudo haber usado algún beneficio como artista para pagar menos impuestos. Al parecer, el comprador fue a ver el apartamento que le compró a Ninel Conde y parece que se encontró con un cochinero.

“El nuevo dueño está muy molesto porque Ninel sacó todo, hasta el rollito ese del papel higiénico. Ya ven que hay un plástico que agarra el papel hace que dé vueltas. Todo se llevó, hasta el cepillo… la bombilla para limpiar la cajona, todo”, aseguró Javier Ceriani al tiempo que Elisa Beristain recordaba que para ella, Ninel Conde es bien coda. Además leyeron al aire el reporte que el nuevo dueño del apartamento de Ninel Conde hizo.

“El refrigerador no sirve, la lavadora no sirve, el aire acondicionado (en un lugar balneario) no sirve, el lavavajillas no sirve. Las señoras que entraron a limpiar están más horrorizadas que las mucamas de Poncho de Negris y Niurka juntas… Dejó vacío el apartamento, no dejó nada”, agregó Ceriani. “Todo lo que está pegado a la casa se tiene que dejar. Si tienes unas lámparas pegadas, se tienen que quedar… pero si se llevó el rollito del papel…”, dijo Elisa.

Pero, en el interín de este escándalo, Ninel Conde sigue presumiendo sus prominentes atributos apenas tapándolos. Además hizo una sociedad con la disquera del ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, para sacar un tema juntos y para que funcione como su nueva casa productora. También se comenta que la mexicana estaría preparando un reality show.

En cuanto a su esposo Larry Ramos, el mismo sigue detenido esperando por juicio y, aunque ella dijo que cada quien se ocuparía de sus asuntos mientras pasaba todo este proceso, muchos aseguran que se siguen viendo y que incluso la depresión del mismo ha sido a tal, que hasta habría amenazado con quitarse la vida si se decide que debe pasar una condena de 120 años en la cárcel.

Ninel Conde tomará acciones legales por acoso de un paparazzi

Ninel Conde manda contundentes mensajes y presume cuerpazo con tremendo escote y en bikini