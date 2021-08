Luego de perder a su hijo por el COVID ganaron 2 veces la lotería

Quienes han experimentado la pérdida de un hijo aseguran que es el peor golpe que cualquiera puede recibir en la vida, algo que difícilmente se puede superar y que solo el paso del tiempo puede otorgar el alivio y la resignación para seguir adelante.

Desafortunadamente, la pandemia del coronavirus no solo hizo que miles de personas en todo el mundo tuvieran que despedirse de sus padres sino también muchísimos progenitores han tenido que dar el último adiós a sus hijos.

Eso fue lo que vivieron un matrimonio británico conformado por Susan Slater, de 74 años, y su esposo Canvey Island, de 55, quienes recientemente perdieron a uno de sus hijos a causa del COVID-19; sin embargo, la vida les tendría preparada una grata sorpresa para superar este dolor.

Resulta ser que días antes de que su hijo Steve falleciera, tanto Susan como Canvey ganaron unos $1,200 dólares cada uno en una lotería de códigos postales del pueblo en el que viven en Inglaterra.

Pero 2 semanas después de la partida de Steve, la pareja ganó otros $31,000 en otro sorteo de lotería.

“Cuando recibí la llamada telefónica para esto, le dije a algunas personas que alguien me estaba molestando… En ninguna parte de mi imaginación pensé que iba a tener la suerte de ganar $32,000”, comentó Susan en entrevista para un diario local.

Canvey Island couple celebrate after winning £30,000 on People's Postcode Lottery just a few months after their son, Steve, died after contracting Covid-19. His mum, Susan Slater, tells @BenFryer it was amazing moment when she heard about the lottery win https://t.co/QdwIcuvpi5 pic.twitter.com/4OPZzcrq6A

— BBC Essex (@BBCEssex) July 30, 2021