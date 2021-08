Cifra de muertos por huracán Ida aumentará “considerablemente”; hay gente atrapada en zonas llenas de lagartos

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, advirtió que el número de muertos por el huracán Ida “aumentará considerablemente” en las próximas horas, mientras avanzan las acciones de rescate y recuperación de cuerpos.

“No quiero engañar a nadie. En este momento se está llevando a cabo una sólida búsqueda y rescate y espero que el recuento de muertos aumente considerablemente a lo largo del día“, señaló en MSNBC.

El huracán Ida golpeó Lousiana la tarde de este domingo con vientos a más de 150 millas por hora (unos 250 kilómetros por hora) y aunque se fue debilitando hasta bajar a categoría 3, los estragos que causó todavía son incalculables.

"We have one confirmed death but I don't want to mislead anyone. Robust search and rescue is happening right now and I fully expect that death count will go up considerably throughout the day," Louisiana Gov. John Bel Edwards says on Hurricane Ida damage. pic.twitter.com/O5wpB6eScT

