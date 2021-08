Se burlan de Kim Kardashian por presumir que escuchaba el nuevo álbum de Kanye West en silencio

Kanye West presentó su décimo álbum de estudio, ‘Donda’, en honor a su madre, y lo dio a conocer en diferentes eventos en el Mercedes-Benz Stadium y recientemente en el Soldier Field de Chicago, sin embargo, el material apenas está disponible en plataformas digitales.

En las primeras 24 horas tras su publicación, ‘Donda’ se convirtió en el más escuchado en la plataforma Spotify y parte de esas reproducciones fueron cortesía de Kim Kardashian, quien no ha parado de apoyarlo en este lanzamiento.

La multimillonaria compartió en sus redes sociales varias capturas de pantalla para demostrar que ella también estaba escuchando sin parar el nuevo álbum de ‘Ye’, sin embargo, sus seguidores no tardaron en darse cuenta de que la opción de audio estaba silenciada mientras se reproducían las canciones.

not kim kardashian listening to donda on mute 😭 pic.twitter.com/RTxGuXtiWe

Fue de inmediato que los cibernautas comenzaron a dejarle comentarios muy burlones asegurándole que los temas del músico suenan mucho mejor con el volumen al mínimo, a manera de sarcasmo.

Y es que no fue solo una imagen, todas las que publicó aparecían con el nivel del sonido más bajo mientras las canciones corrían su reproducción en el celular de la empresaria.

Otros la defendieron diciendo que probablemente había escuchado el disco cientos de veces, así que ahora lo único que hacía era promover en redes el álbum de su ex esposo.

Luego, Kim eliminó las capturas silenciadas y las reemplazó por nuevas, pero fue algo tarde, el daño ya estaba hecho y ya había evidencias corriendo por internet.

kim kardashian posting screenshots of her listening to kanye’s new album on MUTE is taking me out pic.twitter.com/9Ec3JtE5c4

— ben de almeida (@benoftheweek) August 29, 2021