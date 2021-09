Biden llega hoy en primera visita presidencial a Nueva York para evaluar daños de tormenta Ida; volverá el sábado por ceremonias 9/11

Debido a las devastadora tormenta Ida, Joe Biden adelantó unos días su primera visita a Nueva York como jefe de gobierno, prevista originalmente para las ceremonias del fin de semana por el 20mo aniversario de los atentados terroristas de 9/11.

El Air Force One tiene programado aterrizar en el aeropuerto Kennedy de NYC poco después de las 11 a.m. de hoy, iniciando la primera gira presidencial de Biden en la región. Primero viajará en helicóptero a Manville, localidad en el vecino estado Nueva Jersey, igualmente afectado por la tormenta, que allí causó además unos tornados destructivos.

Horas más tarde Biden regresará a Nueva York. Está programado que hable en Queens alrededor de las 4 p.m. y recorra al menos una zona afectada por la tormenta, según la oficina de prensa de la Casa Blanca, que no dio más detalles del itinerario hasta anoche. Lo acompañará la gobernadora Kathy Hochul.

“Marine One completó su prueba antes de la llegada del presidente Joe Biden a la ciudad de Nueva York el martes para evaluar el daño causado por Ida en Queens. Regresará unos días después para una ceremonia de tributo al 11 de septiembre en sus primeros viajes a Nueva York desde que asumió el cargo hace más de siete meses”, comentó ayer el periodista Chris Spargo, publicando en Twitter un video del helicóptero presidencial sobrevolando la bahía.

Once de los 17 fallecidos en Nueva York como resultado de la tormenta de la semana pasada murieron en Queens, el condado más afectado en la ciudad. Más de 1,000 personas fueron rescatadas en ese distrito durante las inundaciones, según NYPD, citó Newsday.

Ayer, Biden aprobó la declaración de “desastre mayor” para varios condados de Nueva York y Nueva Jersey en respuesta al impacto causado por los coletazos del huracán Ida, informó la Casa Blanca. Ello significa que aquellos que han sido desplazados en esas zonas, incluidas las personas que no tienen seguro, serán elegibles para recibir dinero y reparar sus hogares, financiamiento que provendrá de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). También se cubrirán los servicios de apoyo, como el asesoramiento en caso de crisis, resumió The New York Times.

La gobernadora de Nueva York agradeció en una nota la respuesta presidencial. Según Hochul, los análisis iniciales habían identificado ya daños en al menos 1,200 viviendas por un valor superior a $50 millones de dólares.

Tras golpear el sur de EE.UU, Ida avanzó como depresión tropical hacia el norte del país el miércoles, a menos de dos semanas de las precipitaciones históricas que había dejado el huracán Henri en Nueva York. Como hará ahora en Queens y Nueva Jersey, Biden se reunió el viernes con residentes en el estado Louisiana, donde la tormenta Ida tocó tierra por primera vez, como huracán categoría 4.

Biden tiene previsto regresar a Nueva York el sábado para las ceremonias de 9/11. En principio, casi 1,800 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se oponían a la participación del presidente en cualquier evento conmemorativo del vigésimo aniversario a menos que mantuviese su promesa electoral de desclasificar documentos sobre la presunta participación de líderes de Arabia Saudita en esos crímenes.

Finalmente, Biden ordenó el viernes desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los mayores ataques terroristas que ha vivido EE.UU. en su historia. El objetivo de la orden ejecutiva al Departamento de Justicia es que el fiscal general Merrick Garland los publique durante los próximos seis meses, indicó la Casa Blanca.

Marine One completed its test run ahead of President Joe Biden’s arrival in New York City on Tuesday to assess the damage done by Ida in Queens. He will return a few days later for a 9/11 tribute ceremony in his first trips to NYC since taking office over seven months ago. pic.twitter.com/T6FoIH6R5Q

— Chris Spargo (@chrisonchris) September 6, 2021