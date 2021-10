La explosiva Chiquis Rivera paseó todas sus curvas y cantó con La Banda MS y Larry Hernández en tremendo fiestón.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Chiquis Rivera no sólo trabaja muchísimo y enamora a todos con sus sexys publicaciones en Instagram, sino que también saca un tiempo para pasársela muy bien y, si de sus amigos se trata, pues mucho más. La cantante estuvo en el cumpleaños de dos jovencitas amigas cercanas junto a varias de sus amigas. Ahí, Chiquis presumió sus explosivas curvas y además cantó junto a su amigo Larry Hernández y La Banda MS.

Vistiendo unos leggins negros muy pegados, Chiquis Rivera literal presumió el poderío de sus curvas, su colita y por supuesto, de su voz. El talento de Chiquis Rivera quedó más que comprobado cuando invitada a cantar por su entrañable amigo y también artista Larry Hernández y junto a ellos La Banda MS. No hay duda que el orgullo regional mexicano se sintió en fiesta privada que fue por todo lo alto.

Pero además, varias de las amigas de la ex de Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Banda El Limón, mostraron a Chiquis Rivera cantando y dejando claro por qué es una de las reinas actuales de la música regional mexicana. Todo un honor para cualquiera tener a este trío en cualquier evento y nos referimos a Chiquis Rivera, Larry Hernández y La Banda MS. Obviamente, la retaguardia de la hija de Jenni Rivera fue el centro de piropos en muchas de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by El Precio De La Fama (@elpreciodelafamaoficial)

Pero es que desde hace semanas Chiquis Rivera no ha dejado de ser noticia. Desde el vestido con el exhibió parte de sus curvas en los Premios Billboard a la Música Latina 2021, donde además también fue una de las conductoras y dejó al público enamorado de su carisma, hasta por menear las boobies con un top muy sexy en frente de un espejo minutos antes de salir a dar un conciertazo en Anaheim junto a su hermana Jacqie Rivera. View this post on Instagram A post shared by SOYUNHATERYQUE 😡 CHISMEZ 🔥🔥🔥 (@soyunhateryque)

