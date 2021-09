"Lorenzo Méndez le da duro a las drogas y por eso golpeaba a Chiquis Rivera", reseñan en Chisme No like.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El programa de farándula más visto en los últimos tiempos y el cual siempre trae las notas de los famosos más calientitas y de primera mano, Chisme No Like, reseñó las palabras que dio Doña Rosa Rivera, abuela de Chiquis Rivera, sobre los supuestos golpes que le dio Lorenzo Méndez a la misma. Todo esto lo habría hecho Lorenzo Méndez bajo efectos de las drogas, tal como reseñaron Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“Doña Rosa Rivera contó algo que ya sabíamos o sospechábamos, que Chiquis Rivera fue violentada por una de sus exparejas. Una situación de violencia…”, dijo Javier Ceriani, conductor de Chisme No Like. Esto de inmediato encendió las alarmas y giró las cabezas hacia Lorenzo Méndez.

Por su parte, Elisa Beristain afirmó que esta persona en efecto es Lorenzo Méndez. A lo que Javier Ceriani dijo que podría o no ser el cantante. Pero la conductora de Chisme No Like insistió en que efectivamente sí se trata de Lorenzo: “Dijo bien claro cuando estaba así, o sea dro… ya saben, le dio una cachetada a Chiquis y esta no se dejó…“, replicando las palabras de Doña Rosa.

Javier Ceriani aseveró: “Recuerden que Lorenzo le da duro a las drogas y es un chico muy intoxicado.. Esto generó un caos en la familia. Doña Rosa no está dando permiso para poner ese video…”. Esto en cuanto a que la matriarca de la dinastía Rivera, la cual no desea que se use ese video para nada. De hecho, Chisme No Like afirma que no pueden ni siquiera poner una fotografía. Esto obviamente fue criticado por Elisa Beristain quien afirma que, si ya se dijo algo, pues qué importa que lo demás lo repliquen. (Ir al minuto 8:45)

Ante esto el hermano de Chiquis, Mighk Rivera, posteó un Twitter: “¿Están todos tan casados como yo de la mi*** de mi familia?”. A lo que Chiquis Rivera respondió: “Ni siquiera puedo decirte cuánto”. Esto por todos los conflictos y dimes y diretes que hay dentro los Rivera. I can’t even tell you how much. https://t.co/1mN5nGnMXw— CHIQUIS (@Chiquis626) September 16, 2021

Recordemos que desde hace hay rato un conflicto entre los hermanos de Jenni Rivera y los hijos de la misma, pero se intensificó cuando los hijos de “La Diva de la Banda” pidieron una auditoria a las empresas de su madre, quienes eran manejadas por su albacea, Rosie Rivera y como mano derecha de esta, su otro hermano Juan Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

