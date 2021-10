Clarissa Molina ignora a Chisme No Like y se queda con su novio: “En esta y en la otra vida te elijo a ti, un millón de veces”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

De Vicente Saavedra, novio de Clarissa Molina, se dice de todo. En su contra ha hablado no sólo Chisme No Like, sino también la mamá de Kevin Fret, el joven rapero asesinado en enero de 2019. Y es que en su momento Hilda Rodríguez, madre del músico, señaló al cantante Ozuna y a Vicente Saavedra, quien para ese entonces era su manager, como posibles responsables de los hechos. No cabe duda que un fuerte escándalo cobija al enamorado y prometido de la joven reportera de El Gordo y la Flaca.

Pero en medio de todo lo que se dice de éste, la actriz y modelo ha decidido mantenerse fiel a su corazón, a sus sentimientos por él y mantener su romance. A través de Instagram, hoy, ha hecho una declaración con la que demuestra que ella no le presta ni atención u oído al programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like. Ya que ésta ha sido muy clara al decir: “En esta y en la otra vida te elijo a ti, un millón de veces”, una romántica dedicatoria para Saavedra, sin lugar a dudas.

Además, estas palabras han sido acompañadas por una fotografía en la que aparecen, los dos, en el mar. Ella en sus brazos, besando su mejilla.

Pero la amorosa declaración continúa así: “Que Dios siempre te llene de mucha vida y salud, y sigas siendo el gran ser humano que eres, noble, con gran corazón, buen hijo, gran padre, y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Feliz cumpleaños mi amor. Te amo Vi”.

Son muchos los famosos que apoyan la relación amorosa de Clarissa Molina y la felicitan, porque están contentos de verla tan feliz y enamorada. Entre estos que celebran su amor están Julián Gil, Francisca Lachapel, Jaime Mayol; ex novio de Gaby Espino, Celines Toribio y Kimberly Dos Ramos, entre muchos otros.

Por su parte Chisme No Like ha tenido mucho qué decir de la pareja de Clarissa Molina.

