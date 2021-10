Clarissa Molina presumió su nueva vida de lujos con su novio: yate, avión, champaña y fiestesota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace semanas la propia reportera de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, dio a conocer que tenía novio nuevo y que el mismo le había dado anillo y todo. Sin embargo, el programa Chisme No Like aseguró que el mismo es el mánager del cantante Ozuna y que puediese tratarse de: “…Un presunto delincuente…”. Al parecer, Vicente Saavedra como se llama el nuevo galán de Clarissa tiene muy mala fama. Aún así, la presentadora de televisión ha seguido con el mismo y hasta presumió su nueva vida de lujos en redes sociales cuando se celebraban el cumpleaños del ejecutivo musical en una fiestesota con bastantes invitados. Mismos que fueron reseñados por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like.

Primero celebraron el cumpleaños de Clarissa Molina y después compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram. Un viaje en avión privado, otros buenos momentos en un yate y champaña para brindar por la nueva vuelta al sol tanto de la reportera de El Gordo y La Flaca, Clarissa Molina, así como posteriormente la de su nuevo amor, Vicente Saavedra. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani) View this post on Instagram A post shared by Vicente Saavedra (@saavedravicente)

Después que se supo que Clarissa Molina tenía un novio mala fama. Chisme No like recordó que el mismo estuvo relacionado con la muerte del también cantante de género urbano, Kevin Fret. La propia madre del mismo, Hilda Rodríguez, en su momento responsabilizó tanto a Ozuna como a Vicente Saveedra por la desaparición física de su hijo. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Según Chisme No Like, la producción de El Gordo y La Flaca le había puesto un ultimátum a Clarissa Molina: “Que escogiera entre su novio mala y el show de Univision”. Cosa que desmintió Clarissa Molina publicando fotos con la productora del programa de televisión halagándola y dando a entender que entre ella y la producción del show está todo muy bien.

Así que, Clarissa Molina y Vicente Saavedra han hecho caso omiso a estos comentarios y ambos han seguido publicando lo bien que se la están pasando y los lujos con los que el galán ha consentido a la dominicana. View this post on Instagram A post shared by Fernan Vélez (@nalgorazzi)

Sigue leyendo: