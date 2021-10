¡Por fin! Adamari López muestra el abdomen con top cortito en sexy sesión de fotos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La conductora de Hoy Día, Adamari López no para de mostrar lo mucho que ha perdido peso y, aunque unos cuantos piensen que quizás se la ha ido la mano, otros están connvencidos que la presentadora de Telemundo está cada vez más sexy. Esto quedó evidenciado al hacerse una nueva sesión de fotos con un jean ajustado y un top muy cortito, con el cual mostró lo que muchos querían ver, su tonificado abdomen.

Justo unos días antes, también presumió su cuerpazo y Adamari López dejó claro que no le importa lo que piensen de ella. A lo que el periodista Javier Ceriani dijo que lo hizo por la noticia que dieron en Chisme No Like: Toni Costa, su ex y padre de su hija Alaïa, tiene nueva novia. Lo cierto es que, después de esa afirmación pública, dando a entender que no hay nada en este momento que la perturbe, se viralizaron las imágenes donde Adamari López muestra que sus ejercicios han funcionado y que ahora tiene un abdomen a lo Jennifer Lopez.

Pero la verdad, el cambio físico de Adamari López no sólo es por fuera sino que se nota muy feliz y tranquila. Justo hace unos días dijo: “Esto es algo que tenía que pasar. Ambos sabemos qué paso. No es una decisión que tomé a la ligera”, aseguró en una entrevista a la revista People en Español. Por su parte, Toni Costa dijo que aún la amaba, pero también admitió que el tiempo en distancia ha sido bueno para ambos.

Lo cierto es que, Adamari López sigue enfocada en verse bien por fuera y por dentro. Además, se nota que la conductora quiere disfrutar. Como dijo en algún momento: “He pasado por mucho y hay cosas que no me puedo permitir”. Una de esas es el estar triste o deprimida. Y eso lo que dice ella no se ha permitido y por eso comenzó con su gran transformación. Ahora se le ve en eventos, pasándola lindo con amistades y hasta bailando con sus compañeros de trabajo, cosa que ha hecho desde siempre.

Sin duda, muchos cambios para esta nueva sexy y muy feliz y segura Adamari López, que tiene encantados a sus fanáticos y a los “haters”, hablando. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

