La amenaza de un campeón mundial si no pelea contra el Canelo Álvarez

Después de superar al estadounidense Caleb Plant el pasado fin de semana, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se consolidó como la imagen del boxeo mundial. Ahora es el objetivo a vencer de grandes púgiles.

Un ejemplo de esto es que Anthony Dirrell, dos veces campeón de peso supermediano del CMB, advirtió que buscará una pelea contra el mexicano. De lo contrario, se retirará del boxeo.

“Estoy luchando por nada. No tengo nada que alcanzar. Creo que ser campeón mundial es el sueño de todo boxeador, especialmente ser indiscutible. Al menos déjenme luchar por eso y ver qué pasa. Pero si no puedo alcanzar a Canelo, me estoy volviendo demasiado mayor para esto. ​Me retiraré. Sí, porque tengo 37 años. Si no puedo luchar por algo voy a hacerlo“, destacó Dirrell en rueda de prensa.

¿Posible rival de Canelo?

The Dog, como es conocido, viene de protagonizar un nocaut espectacular contra Marcos Hernández, precisamente en la función en la cual Canelo Álvarez derrotó a Caleb Plant por KO.

Independientemente de que David Benavídez o Jermall Charlo serían los próximos rivales del tapatío para 2022, Anthony Dirrell luce como una opción accesible para el regreso a casa de Álvarez, quien desea pelear ante su gente.

