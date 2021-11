Hija e hijo pagan hipoteca de sus padres con lo que ganan en OnlyFans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Daisy Drew y su hermano Sean Austin son de Glasgow, Escocia. Ambos se dedican a la generación de contenidos personales que venden en OnlyFans, y les ha ido tan bien que con lo que obtienen han pagado la hipoteca de sus padres, publicó New York Post.

Daisy tiene 24 años y Sean 29. Él fue el primero en unirse a la aplicación en diciembre de 2019 y animó a su hermana a hacer lo mismo.

“Cuando decidí comenzar OnlyFans, el éxito que tuve fue absolutamente asombroso y abrumador, me sentí muy afortunado pero al mismo tiempo puede parecer que mucha gente no lo entiende” Sean Austin.

Un año después Daisy hizo lo mismo mientras viajaba por Nueva Zelanda, y tuvo tanta aceptación que OnlyFans se convirtió en su principal fuente de ingresos.

Daisy le contó a sus padres sobre su nueva actividad, y aunque al principio tenía dudas de lo que dirían, porque pensó que se avergonzarían de ella, ambos le dieron su bendición siempre que ella se encuentre segura y feliz.

“Mi papá está muy orgulloso de mí, me apoya en lo que hago” Daisy Drew.

“Lo principal es que mi hermano y yo estamos a salvo y felices, y eso es lo único que les importa a nuestros padres, y todo lo que deberían preocupar a los padres”, comentó Daisy.

Los hermanos dicen haber recaudado más de $2 millones vendiendo sexy contenido y ahora viven en apartamentos de lujo en Londres, Inglaterra.

Sean es gay y comenta: “Me encanta poder no solo ganarme la vida siendo abierto sobre mi sexualidad, sino también sabiendo que está ayudando a otros en el camino”. Lo anterior en referencia a que ha ayudado a seguidores a aceptar sus preferencias sexuales.

Daisy dice que la mejor parte del trabajo es la libertad que le brinda, además de que puede dedicarle tiempo a la gente que quiere, como a sus padres: “Vamos a ir a Los Ángeles pronto y mi hermano y yo pagamos por todo eso… Tenemos un AirBnB enorme con una enorme piscina privada y serán nuestras primeras vacaciones familiares en unos 10 años”.

“La gente trabaja toda la semana y todo el año para tener dos semanas de vacaciones, y lo entiendo y he visto a mi mamá y a mi papá hacerlo también, pero estar en la posición de tener experiencias de vida y crear recuerdos, no se puede poner un precio por él”, dice Daisy. View this post on Instagram A post shared by Sean Austin (@seanaustinxx)

Los hermanos están entusiasmados con sus respectivas cuentas y seguidores, y porque han llegado muy lejos. “No puedo esperar a ver a dónde nos lleva todo esto”, concluyó Sean.

También te puede interesar:

Khaby Lame, el inmigrante que perdió su empleo en la pandemia y ahora es un rey del TikTok con 65 millones de seguidores

Niegan a madre de familia ser voluntaria en la escuela de su hijo por tener cuenta OnlyFans

Dorismar dice que su hija estará orgullosa de sus fotografías sexys y su ardiente OnlyFans