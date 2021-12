Peso saludable en fiestas navideñas: cómo lograrlo más fácil conociendo mejor tu metabolismo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La temporada navideña está en su máximo esplendor, es innegable decir que a muchos de nosotros nos emociona la oportunidad de pasar tiempo con la familia y amigos. También, uno de los momentos más esperados es disfrutar de los platillos más tradicionales y emblemáticos de la temporada. Sin embargo no todo lo que brilla es oro, ya que también se trata de una temporada en la que somos propensos a caer en los excesos y el sentimiento de culpa puede estar a la vuelta de la esquina. Al grado que de manera automática, muchos damos por hecho que los primeros meses del año estaremos a dieta eterna. La buena noticia es que de acuerdo con los expertos, la respuesta para evitar subir de peso en época navideña puede estar en el simple hecho de conectarnos y conocer mejor a nuestro metabolismo.

Conocer tu metabolismo es lo más importante antes de iniciar cualquier dieta:

Hoy en día estamos expuestos a demasiada información, sobre todo en lo que se refiere a las dietas. Lo cierto es que con tantas opciones de dietas “de moda” en muchas ocasiones no sabemos cuál es la mejor para nosotros. Sin embargo, antes de elegir cualquier dieta lo más importante es conocernos y con esto nos referimos al tipo de metabolismo de cada persona. Es natural en las personas con metabolismo lento, que se vean comprometidos los resultados de cualquier sacrificio y esto reduce las esperanzas de perder peso.

Por lo tanto entender cómo funciona nuestro metabolismo, en principio estableciendo si es rápido o lento; es fundamental para evaluar conscientemente las mejores estrategias a implementar.

Lo primero es lo primero: el metabolismo es la velocidad con la que el cuerpo quema calorías para satisfacer necesidades vitales, transformando las calorías de los alimentos en energía. Un metabolismo en buen funcionamiento es fundamental para la salud y para mantener un peso corporal normal. Por tanto, antes de plantearse cualquier dieta es recomendable conocer qué tipo de metabolismo tenemos y posteriormente establecer un programa de alimentación adecuado, además de la actividad física. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de metabolismo:

– Metabolismo basal: es decir, la cantidad de energía necesaria para mantener las funciones vitales, y que generalmente representa el 70% del gasto energético total.

– Metabolismo energético: que es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer.

Ahora bien, claro que un metabolismo que funcione correcta y ágilmente es el sueño de todos; no siempre corremos con esa suerte. Aquellos que disfrutan de un metabolismo rápido tienden a ganar significativamente menos peso que aquellos con un metabolismo lento y en general no sufren de presión arterial alta, no acumulan grasa fácilmente, no sufren retención de agua ni distensión abdominal, no tienen problemas de digestión y el intestino funciona con regularidad. En definitiva, es una auténtica fortuna y la mejor condición para afrontar cualquier exceso de comida sin mayores consecuencias en el peso corporal.

Cuando el metabolismo es lento: lamentablemente, es bastante fácil de reconocer. De hecho, es un tipo de metabolismo que sin importar la persona generalmente presenta los mismos síntomas: no importa cuánta atención prestes a lo que comes, cuánto deporte y movimiento seas capaz de practicar, al subirte a la báscula: el peso corporal invariablemente permanece igual. Si a esto le sumamos la constante sensación de hinchazón y fatiga, entonces podríamos estar en presencia de alteraciones metabólicas, que ciertamente no ayudan a bajar de peso y pueden comprometer irremediablemente nuestra autoestima.

¿Cómo identificar los mensajes del metabolismo?

El cuerpo humano es tan sabio que todo el tiempo nos manda señales. Por lo tanto el primer paso es aprender a identificar los síntomas relacionados con el funcionamiento del metabolismo. Por ejemplo: en el caso de las personas que se sienten perpetuamente cansadas sin motivo es posible que se enfrenten a un metabolismo lento, que ejerce presión sobre el cuerpo y que a su vez lucha por convertir los alimentos en energía. Otra señal infalible del metabolismo lento es siempre anhelar los dulces, de hecho se trata de una pista importante porque el el azúcar se usa para aportar mayor energía. Sin embargo, cuando se sigue una alimentación adecuada, equilibrada y basada en el consumo de alimentos integrales; además de un buen descanso: son síntomas que no deberían de suceder.

Otro síntoma de alteración metabólica podría ser la sensación de frío incluso cuando la temperatura es cálida o suave: los procesos metabólicos correctos de hecho crean energía calentando el cuerpo de forma natural. Finalmente y no menos importante, es indispensable echar un vistazo a la piel y cabello: si están excesivamente secos, podríamos tener un problema de hidratación ligado a un metabolismo incorrecto.

Algunos consejos para cuidar el peso en temporada navideña:

Si bien, detectar nuestro tipo de metabolismo es indispensable; existen algunas medidas adicionales que funcionan para todos. En primer lugar, para quemar calorías con mayor facilidad una solución óptima es mejorar el tono muscular. El movimiento regular y la práctica de actividad física constante aumentan enormemente al metabolismo, que se mantiene alto incluso durante varias horas después del final del entrenamiento. Incluso hasta doce horas si es particularmente intenso.

De acuerdo con los expertos, la actividad mixta es ideal para dar un buen impulso al metabolismo: por ejemplo, trabajo de alta intensidad, como ejercicios de tonificación con pesas, con máquinas o peso corporal, seguidos de actividades aeróbicas como correr, andar en bicicleta o nadar. Además, es una estrategia que funciona para mejorar la circulación sanguínea, el funcionamiento del sistema cardiovascular y, gracias a las endorfinas producidas, también ayuda a que nos sintamos más en forma y más alegres: en cualquier caso se trata de un equilibrio de lo más positivo.

También, nunca hay que olvidar que el desayuno es una comida clave para activar al metabolismo y es por ello importante que sea abundante rico en fibra y proteínas. Las colaciones también son un buen complemento, ya que si pasa demasiado tiempo entre comidas, el cuerpo tiende a disminuir el metabolismo para hacer frente a la carencia temporal de nutrientes. Incluso deben evitarse las dietas de última hora: una restricción calórica importante tiende a reducir el metabolismo al disminuir el gasto energético y aumentar la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes presentes en los alimentos. De tal modo que es básico, nunca excluir completamente las grasas y las carnes rojas de la dieta, porque una dieta baja en grasas tiende a disminuir la producción de hormonas anabólicas, disminuyendo el metabolismo. Por último, pero no menos importante, es necesario mantener una buena hidratación bebiendo al menos dos litros de agua al día, consumiendo también muchas verduras y algunas raciones de fruta.

—

Te puede interesar: