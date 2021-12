E-filliate retira del mercado auriculares inalámbricos DeWALT por riesgo de quemaduras e incendios

#Recall: About 300,000 E-filliate DEWALT Jobsite Pro Wireless Earphones can overheat while charging or in use, posing burn and fire hazards. Get replacement. CONTACT: 888-979-4439, DW2091@efilliate.com, or https://t.co/WVp8e1Abnp. Full recall notice: https://t.co/1UX0kjm7pZ pic.twitter.com/cEHPeoSGDM