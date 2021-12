Lili Estefan hace pública su primera fotografía junto a Vicente Fernández, data de 1995

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lili Estefan a través de Instagram ha hecho pública su primera fotografía junto a Vicente Fernández, y esta es una imagen que data de 1995. Junto a la imagen la conductora de El Gordo y la Flaca escribió: “Mi primera foto con Don Chente #1995 durante una grabación de #SabadoGigante #tb #delbauldelosrecuerdos #chentesiguesiendoelrey”.

Hay que recordar que Lili Estefan es amiga cerca de Alejandro Fernández, “El Potrillo” de Don Chente.

El dolor de su amigo tras el fallecimiento del último gran charro de México la ha llenado también de dolor y por esto se une en oraciones por la familia de éste: “Orando mucho por Doña Cuquita y el resto de la familia”.

Lili compartió este pensamiento junto al video en el que se puede ver a Alejandro, Vicente y doña Cuquita junto al ataúd de don Chente. En el video reza la siguiente descripción: “Así bendijo Doña Cuquita a todas las personas que estuvieron al tanto de la salud de su esposo #VicenteFernandez 🙌🖤🕊✝️ Bendiciones y fuerza para Usted”. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

El público, así como la mismísima Lili Estefan dice: “#Don Chente te amaremos por siempre”. En El Gordo y la Flaca, programa conducido por Lili y Raúl de Molina han recordado el paso del cantante por este famoso show de entretenimiento de Univision. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

