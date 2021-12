Hermano de ex militar norteamericano, Luke Denman, detenido por Nicolás Maduro, se pronuncia sobre una posible negociación

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luke Denman y Airan Berry fueron condenados a 20 años de prisión en Venezuela por participar en una incursión ilegal en el Estado Venezolano, en una operación denominada GEDEÓN en mayo de 2020. A partir, de ese momento el Gobierno de Venezuela los catalogó de “mercenarios” y su familia en los EE.UU. no han cesado en hacer todo lo posible por traerlos de vuelta los Estado Unidos.

Según información brindada de primera mano por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, en su cuenta de Twitter, durante la audiencia preliminar los imputados, los ciudadanos estadounidenses Luke Denman y Airan Berry confesaron “su responsabilidad en los hechos”, y agregó que “estos hombres admitieron haber cometido delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo”, delitos penados en el código penal de Venezuela.

Mark Denman, hermano de uno de los ex militares detenidos Venezuela, nos ofreció una entrevista y aclaró cuál es la situación actual los mismos, cuáles son las acciones a tomar para lograr su liberación y si finalmente, los rumores que corren a velocidad a luz de si pudiese ser intercambiado por el diplomático Alex Saab, quien se encuentra detenido en EE.UU. bajo un único cargo de “Conspiración para lavar dinero” al gobierno de ese país, son ciertos.

¿Cómo te enteraste que tu hermano, Luke Denman estaba detenido en Venezuela?

Bueno, cuando hablé con él antes de esto y me dijo que estaba en Colombia. Obviamente, me dio curiosidad y le pregunté que qué hacía en Colombia. La última vez que había hablado con él me dijo que estaba sacando algunas certificaciones de cursos y destrezas bajo el agua como soldar bajo el agua, etc. Entonces bueno, me dijo que estaba en Colombia entrenando a unos venezolanos. Por supuesto tuve curiosidad en saber más y me dijo: “Es una es una misión respaldada por EE.UU. apoyando al legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó, mismo que fue reconocido por los Estados Unidos“.

Yo siempre he sido muy escéptico a acerca de ese tipo de contratos. Dije, ya sabes, si no tienes esa bandera en tu brazo si estás operando como soldado oficial de EE.UU. y si las cosas no salen bien pueden desvalorizarte. Le dije que él no era importante para ello y yo soy mucho más cínico y crítico sobre el gobierno y cómo funciona y qué hace. Él es muy más patriota y cree en la misión y la en la democracia y todo eso. Entonces, bueno yo le dije espero que tengan cuidado y él dijo: “Tenemos el respaldo y el apoyo del gobierno de los Estado Unidos. Todo está bien”

Pero, ¿Cómo te enteras de la detención de tu hermano?

Bueno, pasa un tiempo y estoy viendo las noticias sobre Venezuela. Y veo que él…ya sabes… Maduro afirma que repelió una invasión estadounidenses el 4 de mayo. Ahí dije: “Esto no debe ser bueno”. Entonces estaba viendo el

Twitter y todo este tipo de cosas muy de cerca para tratar de tener una idea de lo que estaba pasando. Si eso era, (refiriéndose a si se trataba de su hermano) ni siquiera lo sabía en ese momento. Si era lo de él o no, suponía que sí porque él está trabajando en esa área y luego sucedió algo. Vi en Twitter a un reportero con un montón de bolsas para cadáveres en la parte trasera de una camioneta. Y pues no sabía si estaba ahí o no. Tomé un tiempo prudencial para hablar con mis padres sobre esta situación, esperé un tiempo hasta obtener más información. Quería al menos poder decirles si estaba vivo o muerto o qué estaba pasando.

Total que más tarde me enteré que esa camioneta había estado en medio de un tiroteo o algo así y que habían. No era en realidad un tiroteo pero lo hicieron lucir así. Eso salió mucho tiempo después. Pero, finalmente me encontré con una una fotografía de Luke esposado con sus manos atrás y boca abajo en el suelo. Y dije, bueno: “Al menos sé que está vivo en este momento. Correcto. No sabemos qué sigue”.

VENEZUELA. Gobierno de #NicolasMaduro muestra fotografías de dos supuestos "mercenarios" #Estadounidenses #LukeDenman y #AiranBerry capturados en la frustrada invasión del #3Mayo denominada #OperacionGedeon, y que podrían pertenecer a la empresa de seguridad privada Silvercorp pic.twitter.com/jXieZ1tPlB — DiversaComunicaciones (@DiversaComunic2) May 5, 2020

De inmediato, Mark Denman habló con sus padres y les explicó lo que estaba pasando. Casi inmediato dijo que la familia comenzó a recibir llamadas para averiguar qué había sucedido. Ahí los medios comenzaron a cubrir la noticia generando un gran ruido mediático. En cuanto a los videos que hay de los llamados “mercenarios americanos”, por el Gobierno de Venezuela en los cuales tanto Luke Denman como Airan Berry hacen lo que para muchos fueron tomadas como unas confesiones. Así que su hermano Mark continuó:

“No sabíamos dónde estaban durante un tiempo hasta que vimos videos de Twitter con estas supuestas confesiones… que estaban allí bajo coacción. Y en un momento tenían a Luke diciendo que era parte del equipo de seguridad especial de Donald Trump o algo ridículo. Es como, es muy obvio que están leyendo un guión que les dicen que digan y que miraron. Era bastante aterrador porque yo, ya sabes, sé cómo es mi hermano y tanto él como Airan se veían muy desnutridos y como si no hubiesen dormido en mucho tiempo. Ellos tenían dificultades para armar sus oraciones y todo este tipo de cosas”

De esta manera #LukeDenman, exboina verde aceptó que se le pagarían entre 50 mil y 100 mil dólares por ser parte de la incursión que tenía como fin llevar a #NicolasMaduro a #EstadosUnidos. pic.twitter.com/pgZfN0mNix — The Mexico Post (@MexicoPost) May 6, 2020

¿Qué hiciste después de ver el video, cómo comenzaste a tratar de ayudarlo?

Comencé a intentar hacer conexiones en Venezuela. ¿Y con quién podía hablar… cómo averigüaba dónde estaban estos tipos? Simplemente hablando con la gente, todo tipo de personas y empezando a armar ¿qué necesitaríamos, cómo lidiríamos con esto? ¿Qué hacemos como familia para ayudar cuando personas que fingían ser abogados la mayor parte del tiempo, Eventualmente sí, algunos abogados e investigadores en el área. Fui a la facultad de derecho. Entonces busqué profesores que se ocupan del derecho internacional y tal vez conocían a alguien y gente en el ejército. Sabía de gente que era, eh, era un abogado de JAG para el ejército, pero había hecho mucho trabajo en América de Sur. Entonces, tal vez tenían algunas conexiones allí. Encontré investigadores, aprendí sobre todo un nicho que existe de esta industria. Así que di con estas empresas que tienen todo tipo de personal que necesitas cuando alguien es secuestrado en el extranjero cosa que es bastante común en casos internacionales. Ellos tienen este tipo de fuerzas especiales, investigadores, negociadores que entran en juego para resolver este tipo de cosas.

Mark dice que, después de mucho buscar, finalmente escogió una de estas compañías que podría ayudarlos. Pero, ¿cómo se entera dónde estaba su hermano?

Ya con algunos investigadores en el terreno y algunos abogados también supimos que Luke y Airan estaban en una instalación militar por un tiempo y luego fueron trasladados aquí y allá, a diferentes sitios para instalarse después en El Helicoide. Ahí los trasladaron donde están los presos políticos, donde están los 6 de Citgo. Saber su ubicación exacta nos tomó casi cuatro meses.

¿Cuándo hablaste con él?

Finalmente recibimos una llamada de ellos. Las autoridades que los tenían detenidos les permitieron comunicarse con sus familias. Y ese fue la primera vez. Había estado recibiendo muchos informes sobre ellos, pero esta fue la primera vez que los vi para ver cómo les estaba yendo.

¿Cuáles son las condiciones de cómo está su hermano Luke catalogado por el Gobierno de Nicolás Maduro como “mercenario” de los Estados Unidos capturado en territorio venezolano?

Sabemos que desde que fueron capturados les ha llegado todo el paquete de atención de Estados Unidos. Les enviamos comida con regularidad, así que tienen comida y agua limpia y cierta cantidad de atención médica. Estamos a la par tratando de conseguirles como un reproductor MP3 para música y cosas como estas… La impresión de su estado ahora en Venezuela es que

están siendo retenidos como prisioneros políticos para volver a negociar con los Estados Unidos y, parte de eso, es que quieren que estén sanos y todo este tipo de cosas porque anticipan que tienen valor en la negociación con los Estados Unidos.

El hermano de Luke, Mark, dijo que quizás lo que les preocupó al principio cuando los vieron flacos era pensar no comían. Afirmó a su vez que, al principio, hubo una confusión con si se podía o no entregarles comida.

“A veces podíamos entrar y otras veces era interceptado. Últimamente ha sido bastante estable. Podemos conseguir y hacer cosas con bastante regularidad y hacer que les entreguen cosas. Entonces podemos decir que están siendo tratados humanamente. Yo puedo decir por las veces que obtenemos fotos de ellos o videollamadas con ellos, que han ganado algo de peso. Entonces están recibiendo la comida. No se ven traumatizados, hablan claro y fácilmente. Todo eso es positivo.

Sin embargo, a pesar que su hermano está detenido. La familia de Luke Denman recibió lo que ellos consideran: “Una muy noticia en mucho tiempo”

¿Cuál es esa noticia Mark, cómo piensan sacar a tu hermano de esto?

Roger Carstens pudo visitarlo. Él es el embajador especial de los Estados Unidos para rehenes en curso. Esto es muy importante porque todo este tiempo gran parte de nuestra lucha ha sido tratar de que el gobierno de los Estados Unidos los reconozca.

En un momento había una información que había dado Mike Pompeo, donde respondió a un reportero cuando le preguntaron por la operación que lideró Juan Guaidó. El mismo dijo que Estados Unidos no había tenido participación directa en la misión donde fue detenido su hermano.

Ante esta interrogante, Mark respondió: “Todos sabían de antemano que esta respuesta no tenía sentido porque Juan Guaidó estuvo en los Estados Unidos todo ese tiempo, es él quien dirige esta operación. La gente decía que el estadounidense que él (Pompeo) conocía era del equipo de trabajo y que él estaba haciendo afirmaciones que indicaban que, efectivamente Estados Unidos aprobó esta misión y que es una una operación completa del Gobierno de EE.UU.

Prácticamente él estaba echando al aire que el gobierno de los Estados Unidos lo traicionó y ahora se están echando atrás después de la detención de mi hermano. También surgieron pruebas como cintas donde Juan Guaidó efectivamente firmó un contrato con ellos. Entonces Mike Pompeo primero habla de eso y dice que el gobierno de Estados Unidos no tuvo una participación directa. Un poco más tarde cambió su declaración. Obviamente, nadie le cree esa primera versión en absoluto. Están bastante seguros de que el gobierno de EE.UU. ayudó a que todo funcionara y se instalara. Quizás se echaron para atrás en algún momento porque dijeron: “Bueno, esto no va a ninguna parte”. Entonces retiraron el apoyo.

#LukeDenman, militar estadounidense detenido en #Venezuela tras una incursión fallida, declaró este jueves que habría sido el opositor #JuanGuaidó quien tomó decisiones equivocadas en el plan que buscaba eliminar a #NicolásMaduro, lo que habría llevado la misión al fracaso. pic.twitter.com/Y3MtYarbHA — The Mexico Post (@MexicoPost) May 21, 2020

Pero, ¿Por qué continuó la operación si ya no tenían el apoyo de EEUU?

Bueno antes esa pregunta precisamente Mike Pompeo también hizo la declaración como haciéndolo lucir cómo si estos tipos (Luke y Damn) llegaron de manera independientemente ahí y que: “Son nuestros ciudadanos y que harán todo los posible por traerlos a casa“. O al menos eso fue lo último que escuchamos.

Mark Denman explicó que todo se ha visto complicado por no existir relación internacional entre Venezuela y Estados Unidos. De hecho, eso fue lo que en principio le argumentan en Estados Unidos, que no podían ir ahí porque tenían una situación consular con ese país. Tenían abogados que podían ir a ver en qué condición estaban, pero no hay un servicio consular americano (embajada) que pudiese representar a estos estadounidense ahí.

Los abogados y la familia de los “mercenarios americanos” se está basando en el Informe Leveson que tiene 11 factores que se deben analizar en casos comos estos y que Mark no quiso analizar en esta entrevista por cuestiones de tiempo. Pero nos explicó que básicamente comprende en tres hechos importantes: “¿Dónde está la gente realmente inocente del crimen?, ¿La gente está detenida siendo utilizada como peón político para una negociación? y la otra es, ¿Se le ha dado a la gente el debido proceso en el país?. Bueno, en el caso de Luke y Aaron, es indiscutible que Venezuela está tratando de usarlos para negociar. Afirmaron regularmente que lo están intentando, los tienen como presos políticos. Jorge Rodríguez Rodríguez los ha mencionado varias veces cuando habla con sus homólogos estadounidenses. Y está hablando de condiciones bajo las cuales soltarían el estofado verde. “Si ustedes hacen esto, estamos dispuestos a liberar a los boinas verdes”, agregó. Help – Venezuela EN VIVO | Operación Gedeón: Nicolás Maduro se pronuncia tras la captura de supuestos mercenarios Venezuela | El Comercio Perú #lukeDenman #airanberry https://t.co/MAYb1QI6aR— the SBL Football Team (@StephenBLiles) May 5, 2020

El hermano de Luke Denman afirmó que: “Están siendo negociados, esa es otra cuestión, Luke y Airan nunca han sido informados de exactamente cuáles eran los cargos en su contra, ni sus abogados. Mismos que no quieren ser reconocidos por ese país. Después de la supuesta confesión en video fueron condenados a 20 años de prisión, pero ni remotamente le han dado un debido proceso judicial bajo la ley. De hecho, les dijeron que tan pronto se le informaran de los cargos, se iba a comenzar con el proceso de negociación.

¿Crees que la negociación sea de Luke Damn y Airan Berry por el diplomático Alex Saab?

He escuchando esa idea rodando mucho. No tengo información exacta sobre sobre qué están haciendo las personas de alto nivel en estas negociaciones. Somos una familia sencilla de Texas. Quiero decir, he escuchado muchas ideas flotando sobre si es efectivamente el intercambio de prisioneros entre naciones. No sabemos con exactitud cuáles son las propuestas, pero ciertamente esperamos que estén sucediendo como hemos escuchado.

Cabe acotar que, en el momento en que las autoridades de Venezuela presentaron el caso, Jorge Rodríguez, Vicepresidente de Comunicación e Información, se refirió a los estadounidenses como dos imputados por los delitos de intento de golpe de estado e intento de magnicidio y que ambos estaban detenidos a las órdenes de la justicia venezolana en el Servicio de Inteligencia (Sebin).

Luke Denman y Airan Berry, ex-soldados y empleados de la contratista militar estadounidense Silvercorp, fueron sentenciados en julio, 3 meses después de haber sido detenidos. Un juicio que se realizó en tiempo récord en comparación con otras causas penales en curso en el país caribeño.

Sin embargo, Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, explicó posteriormente que: “Finalmente no les dio luz verde. Juan Guaidó no firmó dicho acuerdo”. Esto sería una contradicción ante las declaraciones del hermano de uno de los detenidos en Venezuela, amén de la cinta que se viralizó donde muestran a Juan Guaidó su firma en el documento.

En julio 2020, dos de los seis ex-ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela conocidos como los 6 de Citgo, pasaron a tener arresto domiciliario, según informó el diplomático estadounidense Bill Richardson, que hace dos semanas se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro para abordar este asunto. Sin embargo, el mismo día de la extradición de Alex Saab, los 6 de Citgo fueron regresados a prisión.

Por su parte, “los mercenarios”, como indica el gobierno actual de Venezuela, son los ex boinas verdes Airan Berry y Luke Denman, siguen detenidos y acusados en ese país por: “Un intento de invasión orquestado por elementos de la oposición venezolana ” y su familia sigue haciendo todos los esfuerzos humanos posibles para que el gobierno de los Estados Unidos se encargue de traerlos de vuelta, albergando en una de sus esperanzas el intercambio diplomático entre los detenidos y tomando en cuenta que la misma pudiese darse con el detenido, Alex Saab. .@CamillaFSaab a CNN: Alex Saab es víctima de una persecución política, nuestros hijos sufren#VenezuelaNews @Agencia_VN#17Dic #AlexPerseguidoPolitico 🇻🇪

🗞️👇🏼👁️🇻🇪https://t.co/lVf8CFSwXm— Gocho Margariteño (@AlainAgreda21) December 18, 2021

Recordemos que Alex Saab fue detenido y extraditado a Los Estados Unidos desde una prisión en Cabo Verde para enfrentar un juicio inicialmente el 3 de enero. El mismo fue aplazado por una apelación interpuesta por la defensa del diplomático venezolano. El Gobierno de Estados Unidos le retiró de los 8 cargos que le imputaron inicialmente y ahora solo será juzgado por único delito de conspiración para lavar dinero, donde supuestamente le habría facilitado a Nicolás Maduro ganancias millonarias en cuanto a unas importaciones para La Gran Misión Vivienda Venezuela entre el 2011 y el 2015.

