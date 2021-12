Abogado de TikTok suplica a sus seguidores que dejen de contrale sus supuestos crímenes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Alex Peter, mejor conocido en TikTok como “nuestro abogado” está siendo bombardeado con un sinfín de preguntas sobre actos criminales por parte de sus seguidores.



Fue el pasado 19 de diciembre que el hombre compartió un video, donde se le puede ver abrumado, pidiendo a sus más de 58 mil seguidores que dejen de llamarlo “nuestro abogado”.



Además, explicó que no es abogado de nadie, pese a que informa a los usuarios sobre sus derechos como estadounidenses, y les pidió que dejen de enviarle información personal sobre actor que no sólo a ellos los involucra con la ley, sino que a él le pueden afectar de sobremanera.



“No soy su abogado defensor, no lo soy. Sé que parece gracioso, pero tengo miedo de que me metas en problemas”, se le puede escuchar decir en el video.





Esta no es la primera vez que Alex Peter le pide a sus seguidores tener mesura sobre sus comentarios ya que a diario recibe cientos de mensajes, muchos de ellos probablemente en tono de broma, en los que sus seguidores le aseguran haber cometido crímenes.



En otro video se puede observar a Alex Peter vertiendo un poco de vodka a una taza, al tiempo que un usuario le hace una pregunta un tanto comprometedora.



“¿Es ilegal sacar patos de un parque? Pregunta el usuario al tiempo que vuelve a la carga “¿Quieres ver mis patos del parque totalmente no robados?”.



Los usuarios no pararon, al contrario, empezaron a bromear sobre a quién le gustaría contratar los servicios de Alex para salir de un problema e incluso uno de ellos sugirió a los seguidores del abogado cometer un delito juntos par que Peter saliera en su defensa. @loloverruled Unbelievable. Thank you so much. So amazing. ♬ original sound – Alex Peter





“Ustedes son unos egoístas, este hombre no puede defendernos a todos así”, escribió un seguidor de Peter, mientras que otro invita al resto a delinquir: “Simplemente no hay tiempo. Necesitamos delinquir juntos como una unidad”.

La atención que ha robado Alex Peter en redes sociales llevó al medio Daily Dot a cuestionarlo al respecto y esto fue lo que dijo.



“Les he dejado muy claro a todos que, si bien soy abogado, no soy su abogado, y lo que escriben en línea son para consumo público”, dijo.



“Creo que está muy claro que es una gran broma, como cuando la gente admite que hace cosas absurdas, como verter la leche antes de servir el cereal, asesinar a Abraham Lincoln o cometer algún delito en un lugar que no existe antes de que esa persona fuera incluso nacida. Pero como siempre, reiteraría: NO soy su abogado y también creo que, en general, es una mala idea publicar ese tipo de cosas en línea, incluso en broma. ¡Espero que dejen de hacerlo! “, dijo.

Te puede interesar: