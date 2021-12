Trabajadores de Amazon más expuestos al peligro porque entregan pedidos más tarde que sus competidores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Trabajar en Amazon resulta desafiante porque por lo regular entrega paquetería más tarde que sus competidores, lo que puede resultar aterrador para algunos de los conductores que tienen que visitar lugares desconocidos o inseguros en horarios nocturnos.

CNN Business entrevistó a 10 conductores, propietarios de empresas de entrega de Amazon y revisó las conversaciones de un foro interno de Amazon en donde decenas de personas que trabajan en la entrega de paquetes para la compañía coincidieron que las entregas nocturnas suelen ser peligrosas y estresantes.

Amazon ofrece a sus clientes entregas entre las 6 a.m. y las 10 p.m., un rango más amplio que FedEx que tiene horario de reparto de 8 a.m. a 8 p.m. o UPS que lo hace de 9 a.m. a 7 p.m.

Con la entrega navideña los horarios se pueden correr un poco, pero para la gente de Amazon la sensación de retraso se convierte en estrés porque se sienten atemorizados de visitar lugares que no son de su dominio.

Tim, extrabajador de la minorista en línea recuerda que en varias ocasiones llegó a decir en sus entregas nocturnas: “Señor, no me dejes morir aquí. No me dejes morir así. No así. Moriría de otra manera, pero no así”.

Sus plegarias obedecían a visitas a zonas donde encontraba banderas confederadas o letreros que advertían que dispararían a los intrusos, como un lugar que visitó en una zona rural de Texas en alguna ocasión.

Conductores actuales y anteriores como Tim, así como muchos de los socios de servicios de entrega (DSP) que emplean a conductores como él, dicen que las entregas nocturnas son especialmente desafiantes.

Tim recuerda que en dos ocasiones los clientes lo esperaban con armas cuando se acercaba a sus hogares para entregar paquetes de Amazon.

Otros conductores y propietarios de DSP dijeron que las experiencias incómodas no ocurren exclusivamente después del anochecer, pero si se incrementan.

A medida que Amazon impulsa a su fuerza laboral a entregar paquetes a los clientes más rápido, sus trabajadores generalmente salen más tarde que los competidores, dijeron los conductores y los propietarios de DSP a CNN Business.

El desafío de las entregas nocturnas es especialmente evidente en las zonas rurales, donde el alumbrado público es poco común. Es más probable que los clientes rurales apunten con un arma a alguien que ingrese a su propiedad después del anochecer, según varios conductores y propietarios de DSP.

Una noche durante su primer año en el trabajo, Tim visitó un pueblo rural al norte de Houston alrededor de las 8:30 pm y se acercó al porche con un paquete en la mano. Comenta que lo sostenía en alto, para que un hombre en el porche pudiera ver lo que estaba haciendo. Mientras le entregaba al cliente su paquete, notó una pistola en la su mano: “Oh, maldición, ibas a dispararme, ¿eh?”, Tim recordó haber dicho, mientras el cliente tenía una expresión como diciendo “Demonios, sí, no sabía quién eras'”.

