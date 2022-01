Confunden en Walmart a un oficial con un ladrón en serie y es arrestado sólo por ser afroamericano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

David Conners, un oficial penitenciario afroamericano que trabaja en el condado de Clayton, fue privado de su libertad por unos empleados de la tienda Walmart Fayetteville en Georgia mientras hacía unas compras para el hogar.



El medio ABC ha dado a conocer que Conners fue confundido con un hombre de apellido “Wright”, quien anteriormente había robado productos electrónicos en varias ocasiones, y fue privado de su libertad.



“Él estaba en la tienda, ocupándose de sus propios asuntos, cuando la policía se le acercó y todo se fue cuesta abajo desde allí”, dio a conocer Terance Madden, abogado de David Conners.



Asimismo, dio a conocer que el oficial ofreció a los investigadores documentos oficiales que lo identificaban como de correccionales, sin embargo, fue esposado y llevado a un cuarto donde permaneció un tiempo mientras los empleados de Walmart investigaban si se trataba del ladrón que estaban buscando.



De acuerdo con la demanda a la que tuvo acceso el medio antes mencionado, los investigadores le mostraron a David Conners imágenes del ladrón que hicieron pensar a los empleados que se trata del hombre que había sustraído artículos electrónicos de la tienda.



Y no fue hasta que los empleados llamaron a una persona muy relacionada con el caso que se supo que se había privado de su libertad a un hombre equivocado.



Tras los hechos, el portavoz de Walmart, Randy Hargrove, se pronunció a través de un comunicado de prensa en la que lamentó los hechos: “No toleramos ningún tipo de discriminación y tomamos en serio acusaciones como esta. No vamos a comentar más sobre este litigio pendiente”.



Mientras Hargrove dijo que no tolerará este tipo de acciones, David Conners ha señalado que hasta el momento no ha recibido disculpas ni del empleado que lo arrestó, ni de la cadena Walmart, lo que lo ha llevado a analizar el impacto de la discriminación racial.



“Lo ves todo el tiempo, pero nunca crees que te va a pasar hasta que te pasa. Se vuelve personal y una violación es algo en lo que no puedes evitar pensar una y otra vez cuando te sucede”, analizó David Conners sobre su arresto sin sentido.

