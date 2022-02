Madre hispana de Texas pasará 20 meses en prisión por permitir que su pareja disciplinar a sus 5 hijos con una pistola de aire comprimido

La hispana Ana Cruz-Trejo, de Texas, pasará 20 meses tras las rejas después de que se dio a conocer que permitió que su pareja sentimental y padre de sus hijos abusara brutalmente de los menores de edad usando una pistola de aire comprimido y una pistola Taser para disciplinarlos.



La madre de familia aceptó un acuerdo de culpabilidad que, en relación con el abuso de sus hijos, según los registros. El acuerdo que firmó Cruz-Trejo exige que se declare culpable de 10 cargos a cambio de una sentencia de 1 año y 8 meses en la cárcel estatal.



Al principio, no estaba claro cómo querían los fiscales que Ana Cruz-Trejo fuera sentenciada, pero ha estado en la cárcel del condado de Wichita desde mayo de 2021 con una fianza de $ 100,000.



En tanto, el padre de los menores de edad, Jacob López, también se encuentra tras las rejas desde marzo de 2021 y ha sido acusado de 10 cargos de herir a un niño con una fianza de $ 260,000.



Según los registros de la corte, el padre hispano de los menores fue detenido después de que disparó en reiteradas ocasiones contra sus hijos con una pistola de aire comprimido.



Los oficiales encontraron en aquel entonces a uno de los niños con marcas circulares rojas en varias partes de su cuerpo, mientras que un menor de cinco años presentaba múltiples heridas en el cuerpo, así como una laceración dentro del labio, provocada por un fuerte golpe de su padre.



López en primera instancia negó haber agredido a sus hijos, sin embargo, como parte de su acuerdo con la fiscalía confesó que compró una pistola para el control de plagas y posteriormente la usó para castigar a los niños si no se portaban bien; además aceptó haber propinado un golpe en la boca a su hijo.



Una de las hijas de la pareja, de ocho años, informó a la policía que todos sus hermanos fueron agredidos por su padre con su pistola de aire, además de haber sido electrocutados.



La abuela de los cinco menores de edad (de quien se desconoce su nombre) confirmó la versión de la menor de edad.



Con preocupación, la policía indicó que Cruz-Trejo estaba al tanto de las agresiones, pero no hizo nada para detener la brutalidad con la que eran tratados sus hijos.

