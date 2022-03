En medio de su calvario, William Levy celebra una buena noticia y todo es gracias a Netflix

El actor William Levy atraviesa unas semanas francamente complicadas, a raíz de su separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien tiene dos hijos, y del aluvión de críticas que no ha dejado de recibir a cuenta de la aventura extramatrimonial que habría mantenido con la también actriz Jacky Bracamontes durante la grabación de la telenovela ‘Sortilegio’.

El escrutinio sobre su persona, los reproches y hasta los insultos que se ha llevado el guapo artista en las redes sociales y en los programas del corazón han hecho mella en su estado anímico, hasta el punto de que Elizabeth ha tenido que recurrir a su perfil de Instagram para pedir a la opinión pública que pare de juzgar y hacer daño al padre de sus hijos, Christopher y Kailey Alexandra.

“¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de los ataques a su persona… ¡No lo agradezco!! Es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que vela por nuestro bienestar todos los días. Le deseo siempre lo mejor, amor, mucha salud, felicidad con o sin mí”, reza un extracto del emotivo mensaje que publicó la artista estadounidense.

Ahora ha sido el propio William quien ha roto su silencio, pero no para pronunciarse sobre el sinfín de rumores y acusaciones que se han vertido sobre él, sino para dar las gracias a su base de fans por todo el amor que le han venido dirigiendo en estos días tan dolorosos. Además, el intérprete cubano ha celebrado abiertamente que, al menos en el plano profesional, las cosas le vayan tan bien.

“Y seguimos en el top 10 global desde que salimos en Netflix. Gracias mi gente linda. Gracias Dios“, ha festejado en su cuenta de Instagram tras percatarse de que su serie ‘Café con aroma de mujer’ sigue siendo todo un fenómeno televisivo en países como Argentina, España, Brasil y México.

